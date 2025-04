Fiz um juramento e cumpro, querem me matar e não vou fugir, diz Bolsonaro em ato na Paulista Protesto contou com a presença de lideranças da oposição no Congresso, como o deputado Luciano Zucco e o senador Rogério Marinho Brasília|Do R7 06/04/2025 - 16h15 (Atualizado em 06/04/2025 - 16h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro e aliados fizeram um ato em prol da anistia neste domingo ESTADÃO CONTEÚDO

Em um novo ato em prol da anistia aos presos e condenados pelos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (6) que não vai fugir e pretende “defender” o país com a própria vida. Segundo o político, a intenção do atual governo não é prender ele, mas, sim, matá-lo. Na quarta-feira (2), Moraes negou o pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, réu na ação sobre a tentativa de golpe de Estado.

“Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. eu fiz um juramento e eu cumpro, defender minha pátria com o sacrifício da própria vida. o que os canalhas querem não é prender de vdd, eles querem me matar, pq eu sou um espinho na garganta deles”, disse.

O protesto contou com a presença de lideranças da oposição no Congresso, como o deputado Luciano Zucco (PL-RS) e o senador Rogério Marinho (PL-RN), além do líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ).

Também compareceram os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Wilson Lima (União-AM).

‌



A oposição tenta usar como símbolo no ato casos como o da cabeleireira Débora Rodrigues, que aguarda julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal). Ela usou um batom para pichar a estátua “A Justiça” com a frase “Perdeu, mané” no 8 de Janeiro. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, defende 14 anos de prisão mais multa.

Débora ficou presa em uma penitenciária comum por dois anos, mas foi para prisão domiciliar no fim de março. Nas imagens de divulgação da manifestação deste domingo, aparecem desenhos de batom e fotos de Débora.

‌



PL da Anistia

Conforme mostrou o R7, a proposta de anistia aos presos pelo 8 de Janeiro pode ter uma versão mais “branda” a fim de ganhar celeridade e votos na Câmara. Deputados de oposição avaliam uma anistia parcial aos condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na avaliação dos parlamentares, isso tornaria o texto menos radical. Ao todo, os condenados pelo 8 de Janeiro foram enquadrados em cinco crimes: tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.

‌



Conforme o STF, a maioria dos condenados teve as ações classificadas como graves. As penas para esses réus variam de três anos a 17 anos e seis meses de prisão.

A anistia estudada, em vez de total, perdoaria os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. A oposição acredita que tais condenações são injustas, pois considera que os atos não foram uma tentativa de golpe de Estado.

Assim, as penas poderiam ser reduzidas e enquadradas apenas em dano qualificado e deterioração de patrimônio. Os condenados pelos atos extremistas então poderiam cumprir as penas em regime semiaberto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp