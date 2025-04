PL e União Brasil lideram assinaturas para levar anistia pelo 8/1 direto ao plenário Líder de partido quer alcançar apoio mínimo de 257 deputados e apresentar urgência ainda em abril Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 06/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 02h00 ) twitter

Deputados pressionam para votar perdão a envolvidos nos atos extremistas do 8/1 Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023

A movimentação para levar o projeto que quer anistiar os envolvidos nos atos extremistas do 8 de Janeiro direto ao plenário da Câmara dos Deputados tem maior adesão do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do União Brasil, que comanda dois ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O PL apresentou um requerimento para pedir que o projeto seja analisado em regime de urgência e assim acelerar a votação da proposta. Pelo menos 173 deputados já assinaram o documento, segundo atualização feita no sábado (5).

Entre os parlamentares, 82 são do PL, e 24, do União Brasil. O PP aparece em terceiro, com 15 deputados. Veja a relação entre os partidos:

PL: 82 (faltam 10 dentro da bancada)

União: 24

PP: 15

Republicanos: 14

MDB: 13

PSD: 12

Novo: 4

Podemos: 4

PRD: 2

Avante: 2

PSDB: 1

Para apresentar um requerimento de urgência, são necessários pelo menos 257 assinaturas. Ainda assim, a votação do pedido depende de decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Uma das apostas do deputado que coordena as ações, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), é participar de reuniões de bancadas de partidos ao longo desta semana para a coleta das assinaturas. Ele deve ir a um encontro do PP na próxima terça-feira (8).

Antes de decidir recolher as assinaturas individuais de deputados, o PL tentava convencer líderes partidários a defender a votação da proposta da anistia, mas mudou a estratégia. O partido espera votar o projeto em plenário ainda na primeira quinzena deste mês.

