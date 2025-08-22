Festival de fantoches começa nesta sexta-feira no DF e contará com mais de 50 espetáculos 12º Festineco traz grupos da Argentina, Espanha, Turquia e México para apresentações na capital do país, além de companhias locais e do PR, SP, RS e RN Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2025 - 09h26 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h26 ) twitter

Festival acontece até 31 de agosto Juan Carlos Rochin Mejia/Divulgação - arquivo

Começa nesta sexta-feira (22) no Distrito Federal o 12º Festineco (Festival de Teatro de Bonecos) que traz apresentações gratuitas de grupos e companhias locais, nacionais e internacionais. As apresentações acontecem até o próximo domingo (31) em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.

Ao todo, se apresentarão grupos da Argentina, Espanha, Turquia e México, além de artistas do DF, do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

O evento é aberto a todos os públicos, com libras e audiodescrição. O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e é fruto da parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e o Ministério da Cultura.

O 12º Festineco contará com 50 espetáculos e exposição até 31 de agosto

O produtor-executivo do evento, Marco Augusto de Rezende, detalha que nos dias 26 e 27 de agosto, dentro da programação do 12º Festineco, será realizado o Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil.

“Será um espaço de articulação, troca de experiências e construção coletiva de estratégias para fortalecer o setor”, explica Marco Augusto, que também é bonequeiro, ator e diretor teatral.

Veja programação completa

22/08 – Sexta-feira

8h30 e 16h - Escola Classe 01 - Mamulengo Josivan de Daniel – “As Aventuras de Baltazar” – RN

Escola Classe 01 - Mamulengo Josivan de Daniel – “As Aventuras de Baltazar” – RN 11h e 14h - Centro de Ensino Médio 01 – Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti – “No Toquen Mis Manos” – Espanha

Centro de Ensino Médio 01 – Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti – “No Toquen Mis Manos” – Espanha 18h - Entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB) - Espaço Voar – Palco Planador – Cortejo de Abertura

- Entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB) - Espaço Voar – Palco Planador – Cortejo de Abertura 19h – Dança dos Mamulengos – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF

– Dança dos Mamulengos – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF 20h – Festa de abertura da exposição de bonecos

23/08 – Sábado

Espaço Voar

16h e 18h – Cemal Fatih Polat – “World Stars Show” – Turquia

Espaço Voar – Palco Planador

17h – Circo Boneco e Riso – “A Vingança de Cassimiro Coco” – DF

– Circo Boneco e Riso – “A Vingança de Cassimiro Coco” – DF 19h – Mamulengo Querenutem – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF

– Mamulengo Querenutem – “O Amor, o Malvado e a Rabeca” – DF 20h – Forró “Botando Boneco”

24/08 – Domingo

16h e 18h - Espaço Voar – Companhia Saltimbanquis – “El Horrible” – Argentina

- Espaço Voar – Companhia Saltimbanquis – “El Horrible” – Argentina 17h e 19h - Espaço Voar – Palco Planador – Cia. Mosaico Cultural – “Lampião e Maria Bonita” – SP

25/08 – Segunda-feira

Escola Classe 02 – 8h30 e 16h – Bagagem Cia. de Bonecos – “Brasília – Uma História” – DF

– 8h30 e 16h – Bagagem Cia. de Bonecos – “Brasília – Uma História” – DF Escola Classe 10 – 11h e 13h30 – Mamulengo Presepada – “Vida de Mamulengo” – DF

26/08 – Terça-feira

Espaço Voar

8h30 e 16h – Tato Criação Cênica – “Entre Janelas” – PR

Escola Classe 12

11h e 13h30 – Mamulengo Alegria – “O Casamento de Chiquinha” – DF

Espaço Voar

19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos

27/08 – Quarta-feira

Escola Classe 09 – 8h30 e 16h – Grupo Pilombetagem – “Benedito e o Boi Pintadinho” – DF

Escola Classe 18 – 11h e 13h30 – Mamulengo Ditas Bendizidas – “O Romance da Rosadeira” – DF

Espaço Voar

19h – Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos

28/08 – Quinta-feira

Escola Classe 15 – 8h30 e 16h – Mamulengo Fuzuê – “A Chegança da Burrinha Calunga” – DF

Escola Classe 14 – 11h e 13h30 – Mamulengo Sem Fronteiras – “Exemplos de Bastião” – DF

Rodoviária do Gama

16h e 17h – As Caixeiras Cia. de Bonecas – “Trilogia dos Afetos” – DF

18h – Voar Teatro de Bonecos – “Adivinha Adivinhão” – DF

29/08 – Sexta-feira

Escola Classe 16 – 8h30 e 16h – Companhia Inventor de Sonhos – “Bendito os Beneditos” – GO

Escola Classe Ponte Alta Sul – 11h e 13h30 – Mamulengo Lengo Tengo – “Ventrilocados / Brincadeira de Babau” – DF

Rodoviária do Gama

17h – Coletivo Casa Moringa – “Vereda dos Mamulengos” – DF

18h – Circo Boneco e Riso – “A Vingança de Cassimiro Coco” – DF30/08 – Sábado

Espaço Voar

16h e 18h – Circo de Bonecos – “Circo de Coisas” – SP

20h – Anima Sonho – “Bonecrônicas” – RS

Espaço Voar – Palco Planador

17h e 19h – Grupo Guiñoleros – “Cuentos Cortos, Amistades Largas” – México 31/08 – Domingo

Feira Permanente do Gama

11h – Coletivo Casa Moringa – “Vereda dos Mamulengos” – DF

12h – Voar Teatro de Bonecos – “Adivinha Adivinhão” – RS

Espaço Voar

16h e 18h – Grupo Paepalanthus – “Contos da Terra Vermelha” – DF

20h – Anima Sonho – “Bonecrônicas” – RS

Espaço Voar – Palco Planador

17h e 19h – Cia. Ángeles de Trapo – “Lemba” – Espanha

Quando começa o 12º Festineco e onde será realizado?

O 12º Festineco (Festival de Teatro de Bonecos) começa nesta sexta-feira, 22 de agosto, no Distrito Federal. As apresentações ocorrerão até o próximo domingo, 31 de agosto, em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.

Quais grupos participarão do festival?

O festival contará com a participação de grupos da Argentina, Espanha, Turquia e México, além de artistas do Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

O evento é acessível a todos os públicos?

Sim, o evento é aberto a todos os públicos e contará com recursos de libras e audiodescrição.

Como o festival é financiado?

O 12º Festineco é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e é fruto da parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e o Ministério da Cultura.

Quantos espetáculos estão programados para o festival?

O festival contará com 50 espetáculos e exposições até o dia 31 de agosto.

O que acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto?

Nos dias 26 e 27 de agosto, será realizado o Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil, que servirá como um espaço de articulação e troca de experiências para fortalecer o setor, conforme explica o produtor-executivo do evento, Marco Augusto de Rezende.

