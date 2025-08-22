Passagens de ônibus entre DF e Entorno podem ficar mais caras a partir deste sábado Ibaneis e Caiado pediram adiamento de mais 90 dias; tarifa pode chegar a até R$ 12,05 Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Prazo de suspensão do reajuste de 2,919% termina nesta sexta-feira (22).

Tarifa das passagens pode chegar a até R$ 12,05 entre DF e Entorno.

Governadores pedem prorrogação da suspensão do reajuste por mais 90 dias.

Proposta de criação do Consórcio Interfederativo para a gestão conjunta do transporte na região. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Passagens podem ficar mais caras a partir deste fim de semana Pedro Ventura/Agência Brasília -Arquivo

A suspensão do reajuste de 2,919% nas tarifas de ônibus interestaduais entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno, anunciada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) em fevereiro, chega ao fim nesta sexta-feira (22), após seis meses em vigor.

Com isso, a partir deste sábado (23), as passagens podem chegar a até R$ 12,05 — como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF), e entre Lago Azul-Novo Gama (GO) e Brasília (DF).

O Governo do Distrito Federal e o Governo de Goiás, no entanto, enviaram ao Ministério dos Transportes um pedido de prorrogação da suspensão do reajuste por mais 90 dias. A ANTT ainda não deu uma resposta e afirma que o assunto está sendo analisado pela Diretoria Colegiada.

No pedido, os governadores do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União), afirmam que o prazo extra é importante para “não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília”.

O comunicado destaca que os governos protocolaram um pedido de criação do Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno), que permitirá a gestão conjunta do transporte na região por DF, Goiás e União.

“Atualmente, a gestão é exclusiva da União, mas Goiás e o Distrito Federal estão sensíveis ao problema enfrentado pela população do Entorno e dispostos a participar de uma solução compartilhada. Goiás defende essa proposta desde 2019”, afirma Caiado.

O reajuste

Segundo a ANTT, o reajuste no preço das passagens considerou “fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população”.

“Dessa forma, o contrato prevê atualizações anuais, calculadas com base na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço entre janeiro e dezembro do ano anterior, como combustíveis, manutenção da frota e outros insumos essenciais.”

Caso os novos valores entrem em vigor neste sábado, os preços serão os seguintes:

AMAZÔNIA INTER TURISMO - Planaltina (GO)-Brasília (DF) - R$ 11,35

AMAZÔNIA INTER TURISMO - Planaltina (GO)-Sobradinho (DF) - R$ 7,45

AMAZÔNIA INTER TURISMO - Planaltina (GO)-Planaltina (DF) - R$ 6,05

AMAZÔNIA INTER TURISMO - Formosa (GO)-Planaltina (DF) - R$ 8,00

CENTRAL EXPRESSO - Luziânia (GO)-Brasília (DF) - R$ 10,70

CENTRAL EXPRESSO - Luziânia (GO)-Gama (DF) - R$ 7,95

CENTRAL EXPRESSO - Luziânia (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 12,05

KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) - Parque Industrial Mignone (GO)-Brasília (DF) - R$ 9,05

KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) - Parque Industrial Mignone (GO)-Gama (DF) - R$ 5,90

KANDANGO (CATEDRAL TURISMO) - Parque Industrial Mignone (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 10,40

ROTA DO SOL - Lago Azul (Novo Gama) (GO)-Brasília (DF) - R$ 12,05

GLOBAL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - Águas Lindas de Goiás (GO)-Brasília (DF) - R$ 11,15

RM TRANSPORTE LTDA - Santo Antônio do Descoberto (GO)-Brasília (DF) - R$ 10,45

RM TRANSPORTE LTDA - Santo Antônio do Descoberto (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 8,30

UTB - União Transporte Brasília - Águas Lindas de Goiás (GO)-Brasília (DF) - R$ 11,15

UTB - União Transporte Brasília - Monte Alto (GO)-Brasília (DF) - R$ 10,10

UTB - União Transporte Brasília - Monte Alto (GO)-Brazlândia (DF) - R$ 2,90

UTB - União Transporte Brasília - Monte Alto (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 9,35

UTB - União Transporte Brasília - Céu Azul (GO)-Brasília (DF) - R$ 7,20

UTB - União Transporte Brasília - Valparaíso de Goiás (GO)-Brasília (DF) - R$ 7,80

UTB - União Transporte Brasília - Valparaíso de Goiás (GO)-Gama (DF) - R$ 5,05

UTB - União Transporte Brasília - Valparaíso de Goiás (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 9,15

UTB - União Transporte Brasília - Cidade Ocidental (GO)-Brasília (DF) - R$ 8,65

UTB - União Transporte Brasília - Cidade Ocidental (GO)-Taguatinga (DF) - R$ 10,00

UTB - União Transporte Brasília - Cidade Ocidental (GO)-Gama (DF) - R$ 5,95

UTB - União Transporte Brasília - Novo Gama (GO)-Brasília (DF) - R$ 10,10

Viação Transporte Coletivo do Entorno - Águas Lindas de Goiás (GO)-Brazlândia (DF) - R$ 5,95

Perguntas e Respostas Qual é a situação atual das tarifas de ônibus entre o DF e o Entorno? A suspensão do reajuste de 2,919% nas tarifas de ônibus interestaduais entre o Distrito Federal e os municípios goianos do Entorno, anunciada pela ANTT, chega ao fim nesta sexta-feira (22), após seis meses em vigor. A partir deste sábado (23), as passagens podem chegar a até R$ 12,05. O que os governos do DF e de Goiás estão fazendo em relação ao reajuste? Os governos do Distrito Federal e de Goiás enviaram um pedido ao Ministério dos Transportes para prorrogar a suspensão do reajuste por mais 90 dias. A ANTT ainda não respondeu e afirma que o assunto está sendo analisado. Quais são os argumentos apresentados pelos governadores no pedido de prorrogação? Os governadores Ibaneis Rocha (DF) e Ronaldo Caiado (GO) afirmam que o prazo extra é importante para não prejudicar milhares de trabalhadores que dependem do transporte entre Goiás e Brasília. O que é o Cirme e qual é sua importância? O Cirme (Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno) foi proposto pelos governos para permitir a gestão conjunta do transporte na região entre o DF, Goiás e a União. Atualmente, a gestão é exclusiva da União, mas os estados estão dispostos a participar de uma solução compartilhada. Como a ANTT justifica o reajuste das passagens? A ANTT afirma que o reajuste no preço das passagens considerou fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população. O contrato prevê atualizações anuais baseadas na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço. Quais serão os novos preços das passagens caso o reajuste entre em vigor? Se os novos valores entrarem em vigor neste sábado, as passagens poderão custar até R$ 12,05, como nos trechos entre Luziânia (GO) e Taguatinga (DF), e entre Lago Azul-Novo Gama (GO) e Brasília (DF).

