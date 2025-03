Final do Candangão BRB 2025, festivais e espetáculos: veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja o que fazer no DF Arte/ R7

O fim de semana está recheado de atrações esportivas, culturais e musicais no Distrito Federal. Entre os destaques, estão a final do Candangão BRB 2025 entre Capital e Gama, no Mané Garrincha, o show de Murilo Huff e Léo Foguete, festivais de samba e hip hop, espetáculos e exposições. As atividades começam nesta sexta (28).

Final do Candangão BRB 2025

Neste sábado (29), Capital e Gama se enfrentam no Mané Garrincha, às 16h, pela final do Candangão BRB 2025. Essa é a primeira vez que os dois times decidem o Campeonato Brasiliense. O Capital tenta o título inédito, enquanto Gama busca levantar a taça pela 14ª vez.

O jogo terá 60 mil ingressos gratuitos para os torcedores. Cada pessoa pode retirar dois bilhetes por CPF (Cadastro de Pessoa Física). As entradas podem ser solicitadas pela Bilheteria Digital. Foram disponibilizados 60 mil ingressos — 30 mil para as torcidas de cada uma das equipes.

Além disso, o DF terá transporte público de graça neste sábado para incentivar os torcedores a ir ao estádio.

‌



A RECORD transmite o jogo com exclusividade na TV aberta. O torcedor também pode acompanhar o jogo pelo R7.com e no PlayPlus .

Onde : Mané Garrincha

: Mané Garrincha Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 16h

: 16h Valor: gratuito

Shows de Murilo Huff e Léo Foguete terá entrada gratuita Reprodução/Instagram @murilohuff e @leofoguete

Murilo Huff e Léo Foguete

Neste sábado (29), Brasília vai estrear o Fest Verão BSB com apresentações de Murilo Huff e Léo Foguete no Rancho Bakuk. O festival contará com gastronomia variada e espaços exclusivos para um público estimado em mais de 15 mil pessoas. Além dos artistas, a dupla Rick e Rangel e os DJs Calixto, Chinaider e Thais Boddah subirão ao palco. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimentos não perecíveis.

‌



Onde : Rancho Bakuk

: Rancho Bakuk Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 17h

: 17h Valor: gratuito

Festivais são gratuitos Divulgação/ Festival Urgente e Festival Hip Hop do Cerrado

Festival Urgente

A terceira edição do Festival Urgente acontece neste fim de semana na Galeria dos Estados. O evento reunirá nomes como Douglas Germano, Rafa Laranjam, Ellen Oléria e Léo Cabral, além do grupo Samba Urgente. O festival espera receber até 3.000 pessoas por dia. A entrada é gratuita.

Onde : Galeria dos Estados

: Galeria dos Estados Quando : sábado (29) e domingo (30)

: sábado (29) e domingo (30) Horário : 18h

: 18h Valor: gratuito

Festival Hip Hop do Cerrado

Com quase 20 anos de história, o Festival Hip Hop do Cerrado chega à sua 6ª edição com atrações nacionais e locais. O espaço terá a presença dos artistas MC Marechal, Viela17, GOG e Atitude Feminina, além das participações de Cintia Savoli, Cocktel Molotov e DGrand Estilo. A entrada é gratuita.

‌



Onde : Praça do Cidadão - Ceilândia Norte

: Praça do Cidadão - Ceilândia Norte Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 16h

: 16h Valor: gratuito

Espetáculos acontecem neste fim de semana Divulgação/ G7 comédias e Boulevard Shopping

Me engana que eu posto

A Cia de Comédia G7 está em Brasília com o espetáculo “Me engana que eu Posto” aos sábados e domingos de março. A peça é uma comédia que convida o público a refletir sobre o impacto das redes sociais no cotidiano. A classificação é de 14 anos.

Onde : Teatro La Salle - 906 Sul

: Teatro La Salle - 906 Sul Quando : sábado (15) e domingo (16)

: sábado (15) e domingo (16) Horário : 19h

: 19h Valor: a partir de R$ 40

Eu Quero Ser Mágico

Neste sábado (29), o Boulevard Shopping recebe o espetáculo “Eu Quero Ser Mágico”, com o ilusionista e palhaço Omar Chinelo. Com um formato dinâmico e participativo, a peça transforma o público em parte essencial da apresentação, proporcionando momentos de encantamento e diversão para crianças e adultos.

Onde : Boulevard Shopping

: Boulevard Shopping Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 16h

: 16h Valor: gratuito

Vital, o Musical dos Paralamas

Uma das bandas brasileiras mais conhecidas de todos os tempos, “Os Paralamas do Sucesso” serão homenageados no Teatro Nacional Brasília. O espetáculo “Vital, o Musical dos Paralamas” conta com mais de 30 hits e foca na amizade entre os integrantes da banda. A classificação é de 12 anos.

Onde : Sala Martins Pena – Teatro Nacional de Brasília

: Sala Martins Pena – Teatro Nacional de Brasília Quando : sexta (28), sábado (29) e domingo (30)

: sexta (28), sábado (29) e domingo (30) Horário : Sexta-feira às 20h; sábado às 16h e 20h; domingo às 19h

: Sexta-feira às 20h; sábado às 16h e 20h; domingo às 19h Valor: a partir de R$ 21

Tributo aos Reis do Soul – Tim Maia e Jorge Ben Jor

O Clube do Choro vai realizar um tributo em homenagem a Tim Maia e Jorge Ben Jor neste sábado (29). O show celebra a conexão pessoal e cultural entre esses gigantes, que revolucionaram o cenário nacional com sua fusão única de samba, soul, funk e groove.

Onde : Clube do Choro

: Clube do Choro Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 20h30

: 20h30 Valor: a partir de R$ 50

Diatribe de Amor

O Teatro Brasília Shopping apresenta o espetáculo “Diatribe de Amor”, um monólogo espanhol traduzido para o português, de 20 de março a 17 de abril. O enredo se passa com Graciela, interpretada por Juliana Zancanaro, comemorando as bodas de prata de seu casamento de modo bastante pelicular. A classificação é de 16 anos.

Onde : Teatro Brasília Shopping

: Teatro Brasília Shopping Quando : 20/3 a 17/5

: 20/3 a 17/5 Horário : 20h

: 20h Valor: R$ 40

Senhora das Folhas

A Caixa Cultural recebe neste fim de semana o show “Senhora das Folhas”, da cantora Áurea Martin. O espetáculo terá canções que homenageiam o poder feminino com um repertório que transita da canção medieval até o coco de roda.

Onde : Teatro da Caixa Cultural Brasília

: Teatro da Caixa Cultural Brasília Quando : sexta (28), sábado (29) e domingo (30)

: sexta (28), sábado (29) e domingo (30) Horário : sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h.

: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Batalhas de Rimas das Minas

O Programa Educativo do CCBB Brasília vai promover neste sábado (29) o “Batalha de Rimas das Minas”, um show com mulheres do hip hop do Distrito Federal. O evento é uma forma de mostrar o talento e a criatividade de meninas em batalhas. A entrada é gratuita.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : sábado (29)

: sábado (29) Horário : 18h

: 18h Valor: gratuito

Exposição tem entrada gratuita Divulgação/ Luiz Philip Morais

Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso

A exposição “Lírica, Crítica e Solar: Artes Visuais em Mato Grosso” está em cartaz no Museu Nacional da República, reunindo 220 obras que retratam a história e a cultura do estado. A entrada é gratuita, e o público pode visitar a mostra até 11 de maio.

Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : até 11 de maio

: até 11 de maio Horário : terça a domingo, das 9h às 18h30

: terça a domingo, das 9h às 18h30 Valor: gratuito

Fullgás - Artes Visuais e Anos 1980 no Brasil

O CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) está com a exposição “Fullgás”, com 300 obras sobre o panorama das artes brasileiras na década de 1980. A atração traz capas de discos, objetos icônicos, revistas e panfletos que ampliam a reflexão sobre o período.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : terça-feira a domingo

: terça-feira a domingo Horário : 9h às 21h

: 9h às 21h Valor: gratuito mediante retirada de ingresso no site

Padrões Vibratórios

O Espaço Oscar Niemeyer está com a exposição “Padrões Vibratórios”, que leva o público a refletir sobre questões universais das relações humanas. A entrada é gratuita.

Onde : Espaço Oscar Niemeyer

: Espaço Oscar Niemeyer Quando : até 14 de abril

: até 14 de abril Horário : Terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; Sábados, domingos e feriados das 9h às 17h.

: Terça-feira a sexta-feira, das 9h às 18h; Sábados, domingos e feriados das 9h às 17h. Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles