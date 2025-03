Final do Candangão BRB 2025 terá entrada e transporte público gratuitos, anuncia Ibaneis Governador do DF parabenizou Capital e Gama por decisão e disse que quer incentivar esporte na capital federal Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h36 ) twitter

Ibaneis anuncia gratuidade na entrada da decisão do campeonato Paulo Henrique Carvalho/Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, disse nesta quinta-feira (27) que a final do Candangão BRB 2025, que ocorre neste sábado (29), terá entrada livre para a população. Além disso, ele anunciou que os torcedores contarão com ônibus e metrô gratuitos no dia da decisão, das 12h às 23h59.

“Quero incentivar o esporte na nossa cidade e dar a oportunidade para que todos possam participar dessa grande festa de Brasília”, declarou Ibaneis.

A decisão será disputada por Capital e Gama a partir das 16h, na Arena BRB Mané Garrincha. O vencedor levará R$ 1,2 milhão. Nas redes sociais, Ibaneis parabenizou as equipes finalistas.

A decisão do Candangão vai ser no Mané Garrincha. Parabenizo o Capital e o @SEGama pela chegada à final e, como forma de incentivar a torcida nesse campeonato que tanto nos orgulha, anuncio que a entrada será livre. Os ingressos podem ser retirados na Bilheteria Digital, sendo… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) March 27, 2025

De acordo com o governador, os torcedores terão direito a dois ingressos por CPF (Cadastro de Pessoa Física).

A RECORD vai transmitir o jogo ao vivo, a partir das 15h30. O torcedor também pode acompanhar a partida pelo R7.com e no PlayPlus.

Vai de Graça

O programa do governo que dá acesso gratuito em transportes públicos começou no Carnaval deste ano e se estendeu para os domingos e feriados. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Zeno Gonçalves, a tarifa zero é uma forma de incentivo ao turismo interno.

Para acessar o transporte, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte etc — para validar a passagem na catraca. Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que vão validar a passagem.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles