Foro Transformaciones: evento internacional reunirá líderes e especialistas para debater impactos de tensões globais Parlamentares e ministro do STF, Gilmar Mendes, participarão da edição em Madrid para discutir cenário mundial Brasília|Do R7, em Brasília 05/05/2025 - 14h07 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h07 )

Evento acontecerá em Madrid Divulgação/FIBE

A segunda edição do Foro Transformaciones, evento que discutirá o novo cenário geopolítico mundial, acontecerá nos dias 8 e 9 de maio, em Madrid, na Espanha. O encontro reunirá especialistas para debater sobre os redesenhos das regras multilaterais, controle dos recursos naturais e de vias de comércio, além do impacto das tensões internas os Estados Unidos e no mundo.

Para participar do evento, é preciso se inscrever pelo site e preencher informações pessoais neste link.

A primeira edição aproximou autoridades e especialistas em debate sobre revolução digital e democracia.

Para este novo encontro, a organização do evento considerou os primeiros 100 dias de 2025, período que já aponta reflexos de novos governos em diversas áreas, como economia e questões sociais.

‌



Entre os participantes confirmados estão o ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, além de professores, economistas, parlamentares e juristas do Brasil e da Espanha.

Os debates também considerarão as relações atuais dos países do chamado Sul Global com a Europa.

‌



O evento é uma realização do FIBE (Fórum de Integração Brasil Europa), com o apoio da Embaixada do Brasil em Madrid.

