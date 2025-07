Fórum de Governadores terá reunião extraordinária para discutir tarifaço americano Expectativa é que encontro aconteça antes de 1º de agosto, quando as medidas entram em vigor Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 28/07/2025 - 13h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Convocação de reunião extraordinária do Fórum Nacional de Governadores pelo governador Ibaneis Rocha.

Discussão sobre a tarifa de 50% imposta a produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

Encontro deve ocorrer antes de 1º de agosto, data em que as tarifas entram em vigor.

Objetivo é unir governadores e criar comitiva para dialogar com os EUA em busca de soluções. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ibaneis afirma que governadores estão preocupados com tarifaço Reprodução/RECORD - 28.07.2025

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha disse nesta segunda-feira (28) que vai convocar uma edição extraordinária do Fórum Nacional de Governadores para discutir a tarifa de 50% a produtos brasileiros imposta a produtos brasileiros. O governador convidou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Geraldo Alckmin para participar do encontro, que deve reunir representantes de todas as unidades da federação.

Segundo Ibaneis, os governadores estão “muito preocupados”. “Uns perdem mais, outros menos, mas acho que nós temos condições de fazer um diálogo unindo toda a classe política brasileira em torno desse que é um problema nacional”, pontuou.

O encontro, que ainda não tem data confirmada, vai debater as tarifas que vão atingir as áreas de produção e de exportação brasileiras. A expectativa é que a reunião aconteça antes que as tarifas entre em vigor, o que está previsto para 1º de agosto.

Segundo Ibaneis, o objetivo é que uma comitiva seja criada para acompanhar Alckmin no diálogo com os EUA (Estados Unidos da América) para “mostrar unidade”.

‌



“Quem mais vai perder com isso é exatamente a população mais carente, que perde emprego, renda e salário. A ideia é exatamente trabalhar com os governadores para que a gente possa ajudar na solução desse grande problema”, detalha.

Abertos ao diálogo

Desde que Trump anunciou a taxa de 50% a todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA, em 9 de julho, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva tenta rever a determinação.

‌



Os diálogos são comandados pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin — após o anúncio de Trump, Lula determinou a criação de um comitê interministerial para discutir possíveis soluções ao tarifaço.

Com o grupo de trabalho, Alckmin tem se reunido diariamente com os setores produtivos brasileiros mais afetados pela tarifa, além de integrantes do agronegócio e representantes de empresas norte-americanas.

‌



Na última quinta-feira (24), Alckmin afirmou que o governo está “empenhado” em reverter a taxação, apesar de não ter “criado o problema”.

“Não criamos esse problema, mas queremos resolver e estamos empenhados em resolver. É um diálogo, não é monólogo, são duas partes”, destacou o vice-presidente a jornalistas, após mais uma rodada de debates com empresários e setores mais impactados pelo anúncio de Trump.

Segundo Alckmin, a orientação de Lula para as negociações do tarifaço é manter o diálogo livre de “contaminações políticas ou ideológicas”.

“Destacando, o presidente Lula tem orientado negociação. Não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial”, acrescentou.

“Em vez de ter um perde-perde, com inflação nos EUA e diminuição das nossas exportações para o mercado norte-americano, invertemos isso: resolvermos os problemas, aumentarmos a complementariedade econômica, a integração produtiva, os investimentos recíprocos, discutirmos a não bitributação — enfim, avançarmos em uma agenda extremamente positiva", completou Alckmin.

