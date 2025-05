Chefe de gabinete do Ministério da Previdência é dispensado em meio à crise no INSS Guilherme Serrano foi dispensado em publicação no Diário Oficial; Serrano chegou a ser presidente do INSS no governo Bolsonaro Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 08/05/2025 - 10h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guilherme Serrano foi presidente do INSS no governo de Bolsonaro Ministério da Previdência Social/Divulgação - arquivo

Em meio à crise no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o chefe de gabinete do Ministério da Previdência foi dispensado do cargo na edição desta quinta-feira (8) do Diário Oficial da União. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano fazia parte do Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social.

Serrano chegou a ser presidente do INSS na gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é citado no inquérito que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas, que estima o valor de desvios na casa de R$ 6,3 bilhões.

Nesta quinta-feira, o governo realiza uma coletiva de imprensa para atualizar as informações sobre a Operação Sem Desconto que apura os desvios e fraudes no INSS. A coletiva vai ter a presença dos ministros da AGU, Jorge Messias; da CGU (Controlagoria-Geral da União), Vinicius Marques de Carvalho; da Previdência Social, Wolney Queiroz; e do presidente do INSS, Gilberto Waller.

INSS tem 15 dias para informar como será devolução

Nessa quarta-feira (7), o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas deu 15 dias para que o INSS e o Ministério da Previdência Social informem como será feito o ressarcimento dos valores indevidamente descontados dos segurados que foram vítimas do esquema fraudulento.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o ministro, são “incontestáveis” os elementos de gravidade dos fatos noticiados e a “fragilidade institucional” do INSS, “a qual permitiu que grupos criminosos perpetrassem as fraudes noticiadas com a participação ativa de servidores da alta administração da autarquia”.

Além disso, Dantas fixou o mesmo prazo para INSS e Ministério da Previdência Social informarem as medidas administrativas adotadas para apurar as responsabilidades de agentes públicos responsáveis por fraudes em descontos de mensalidades para aposentados e pensionistas.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Suposta fraude no INSS

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp