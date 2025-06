Fraude INSS: Correios já fizeram 140 mil atendimentos sobre descontos indevidos Ao todo, cinco mil funcionários estão auxiliando quem busca informações nas agências Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 10h09 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h09 ) twitter

Atendimento aos aposentados e pensionistas começaram dia 30 de maio Antônio Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Um balanço dos Correios enviado ao R7 nesta terça-feira (3) aponta que já foram registrados 140 mil atendimentos a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em agências de todo o país.

Por meio de uma parceria, os beneficiários da Previdência Social podem contestar descontos indevidos. Com mais de 5 mil unidades no Brasil, a iniciativa tem como foco a inclusão social e o reforço da segurança no atendimento aos segurados.

Ao todo, mais de cinco mil funcionários trabalham para auxiliar as possíveis vítimas do suposto esquema de fraude a identificarem descontos não autorizados, contestar a cobrança e acompanhar o andamento do processo. O serviço é totalmente gratuito e, preferencialmente, ofertado para pessoas que tem dificuldade de utilizarem a internet ou o aplicativo Meu INSS.

Meu INSS: primeiro passo Ao entrar no site ou aplicativo Meu INSS, você vai precisar se logar com senha com o cadastro gov.br. Se ainda não o fez, você precisará completá-lo antes de continuar. 

Nesta terça-feira (13), o INSS começou a notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas de fraude e tiveram os benefícios descontados Reprodução/Meu INSS

Caso o aposentado ou pensionista já tenha feito a solicitação por meio do canal eletrônico, não há necessidade de ir até uma das agências. O processo é o mesmo, e todos vão ser analisados na mesma velocidade. Além disso, o INSS também conta com um canal eletrônico no número 135.

‌



🖥️ Veja os canais oficiais do INSS

Aplicativo Meu INSS

Site oficial: https://www.gov.br/inss/pt-br

Central telefônica: 135

Agência dos Correios (atendimento presencial)

💵Reembolso

O INSS (Instituto Nacional de Seguro e Previdência) começou a devolver nesta segunda-feira (26) os valores descontados indevidamente na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas. O reembolso é referente ao mês de abril. Ao todo, serão transferidos R$ 292 milhões aos beneficiários que tiveram valores retidos na folha de pagamento. A devolução ocorrerá de forma conjunta ao pagamento regular dos benefícios, de 26 de maio a 6 de junho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Relembre o caso

Deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2024, a Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A apuração, feita em parceria com a CGU (Controladoria-Geral da União), revelou que sindicatos e associações estavam cobrando mensalidades diretamente da folha de pagamento de beneficiários, sem autorização.

‌



CLIQUE AQUI E FIQUE POR DENTRO DE TUDO SOBRE AS INVESTIGAÇÕES

Segundo a investigação, cerca de 97% dos segurados atingidos não haviam consentido com os descontos, que totalizam um prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões desde 2019. O esquema envolvia acordos formais entre as entidades e o INSS, permitindo que as cobranças fossem debitadas automaticamente dos benefícios, sem verificação eficaz da autorização por parte dos aposentados e pensionistas.

‌



A operação também apura o envolvimento de operadores financeiros e dirigentes de entidades que teriam usado os recursos desviados para aquisição de bens de luxo e enriquecimento pessoal. A repercussão levou à apresentação de projetos de lei no Congresso para reforçar a proteção aos beneficiários da Previdência Social.









