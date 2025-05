Fux manda INSS, Câmara, CGU e Polícia Federal se manifestarem sobre apurações de fraudes Decisão se deu em mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Nikolas Ferreira de Oliveira, que quer instalar uma CPI Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h58 ) twitter

Fux manda INSS, Câmara, CGU e Polícia Federal se manifestarem sobre apurações de fraudes Rosinei Coutinho/STF - 13.08.2024

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Câmara de Deputados, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal se manifestem sobre as apurações de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A decisão se deu em mandado de segurança apresentado pelo deputado federal Nikolas Ferreira de Oliveira (PL-MG), que quer instalar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), na Câmara dos Deputados, para apurar fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS.

Recursos Públicos

Mais cedo, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, afirmou que o governo federal vai usar recursos públicos para devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS que foram vítimas de um esquema de descontos indevidos por entidades associativas. Segundo ele, posteriormente os valores voltarão aos cofres públicos a partir dos bens bloqueados das associações envolvidas no caso.

O ministro também disse que o Executivo deve apresentar na próxima semana um calendário de pagamentos às vítimas da fraude.

‌



“Nós devemos anunciar na próxima semana o calendário de pagamentos, a partir de um acordo que nós estamos em fase de finalização, concluindo com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público da União. É muito importante que a gente possa fazer esse pagamento de forma mais segura possível”, destacou.

