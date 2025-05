Fraude no INSS: Correios já atenderam pelo menos 40 mil aposentados de forma presencial Aposentados e pensionistas com dificuldades para acessar canais digitais do INSS podem procurar os Correios Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 17h17 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, acompanhou atendimentos em agência Divulgação/ Correios - 30/05/2025

Os Correios informaram que até o início da tarde desta sexta-feira (30) pelo menos 40 mil aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram atendidos presencialmente em agências do órgão para tirar dúvidas sobre descontos indevidos nos benefícios.

Pelo menos 4.730 agências dos Correios em todo o país estão prestando atendimento presencial aos beneficiários do INSS. Pessoas com dificuldade para resolver a situação pelos canais digitais do instituto podem procurar um dos postos dos Correios para pedir ajuda.

O serviço presencial a aposentados e pensionistas teve início nesta sexta-feira (30) e contou com a participação de autoridades do governo federal em agências de alguns estados.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, esteve em uma agência em Recife (PE) e acompanhou o primeiro aposentado a fazer a consulta no estado.

‌



O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, começou o dia em uma agência em São Paulo (SP), concedeu uma coletiva para a imprensa e reforçou a importância da ação.

“Essa etapa é fundamental porque queremos alcançar justamente quem mais precisa: pessoas que não conseguiram resolver pelo aplicativo ou pelo telefone 135. Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica. É esse atendimento mais humano e próximo que o nosso público merece e precisa”, afirmou Waller Júnior.

‌



O advogado-geral da União, Jorge Messias, visitou uma agência em Brasília (DF) e aproveitou também para conversar com os segurados do INSS.

“Essa é a determinação do governo federal, sob a liderança do presidente Lula: cuidar das pessoas, proteger os direitos dos mais vulneráveis e agir com responsabilidade em cada etapa do processo.”

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem deve procurar esse atendimento

O atendimento presencial é para pessoas com dificuldade em usar celular, computador ou internet.

A assistência é gratuita, e o beneficiário deve apresentar apenas um documento oficial de identificação. Caso não possa comparecer, pode nomear um representante legal com procuração autenticada.

Apesar da abertura do atendimento presencial, os canais preferenciais continuam sendo o aplicativo Meu INSS, o site do INSS e a Central 135. Caso a consulta já tenha sido realizada por meio de algum desses canais, não é necessário comparecer a uma agência dos Correios.

Quais serviços os beneficiários poderão fazer na agência dos Correios

Consultar se houve algum desconto no seu benefício;

Contestar descontos não autorizados;

Confirmar se algum desconto foi autorizado;

Acompanhar o resultado da contestação (após 15 dias úteis);

Analisar documentos enviados por associações;

Receber protocolo de atendimento com orientações para continuar acompanhando pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Alerta de golpes

A empresa pública informou que nenhum funcionário do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até o aposentado para oferecer esse serviço. O atendimento é feito apenas:

Pelo aplicativo Meu INSS;

Pelo site do INSS;

Pela Central 135;

Agências dos Correios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp