Fraude no INSS: suposto ataque hacker afeta atendimento presencial de aposentados

Aposentados do INSS começaram a ser atendidos em agências dos Correios nesta sexta Reprodução/RECORD - 30.5.2025

O ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, disse que os sistemas do governo federal apresentaram lentidão na manhã desta sexta-feira (30) no primeiro dia de atendimento presencial nas agências dos Correios a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que tiveram descontos nos seus benefícios. Segundo Messias, um suposto ataque hacker causou a instabilidade.

“Nos informaram que houve um pequeno problema de instabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker. Mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando. E a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos”, disse Messias, que foi a uma agência dos Correios em Brasília para acompanhar o início dos atendimentos a beneficiários do INSS.

Segundo ele, a instabilidade no sistema ocorre em todo o país. “É nacional, mas as equipes já estão trabalhando, e vamos aqui trabalhar até o final do dia para que todos possam ser atendidos”, afirmou o ministro.

O R7 acionou a Dataprev (sistema responsável por operar os sistemas de tecnologia da informação que dão suporte à gestão e execução de políticas públicas do governo) e o INSS pedindo um posicionamento dos órgãos sobre o suposto ataque hacker. O espaço segue aberto para manifestação.

As agências dos Correios começaram nesta sexta a atender os aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares no INSS. A medida foi adotada para atender o público que não consegue ter acesso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ao todo, 4.730 agências foram habilitadas em todo o país.

Para saber qual a agência mais próxima, acesse o link com a lista completa de unidades participantes. Também é possível conferir a lista das agências no site dos Correios e pela central telefônica 135. Os atendentes passaram por treinamento para garantir o suporte aos aposentados.

