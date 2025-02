GDF publica portaria para garantir vagas de emprego para pessoas em situação de rua Portaria foi publicada no Diário Oficial do DF e cria também um Comitê Permanente de Acompanhamento Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 09h52 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h24 ) twitter

Vagas serão destinadas em obras públicas Gil Ferreira / Agência CNJ - 13

O governo do Distrito Federal publicou neste mês portaria conjunta que estabelece o fluxo de funcionamento para a destinação de 2% das vagas de emprego em licitações de serviços e obras públicas distritais para pessoas em situação de rua.

A portaria regulamenta o decreto nº 45.846 de maio do ano passado e é assinado pela Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) e a Sedet (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda).

Segundo a portaria, a Sedes ficará encarregada de promover o cadastramento das pessoas em situação de rua, orientar e padronizar os dados e disponibilizar as informações para a Secretaria de Trabalho. Enquanto a Sedet vai receber os contratos de obras e serviços públicos e cadastrar as pessoas em situação de rua no Sine (Sistema Público de Emprego) pela Agência de Atendimento ao Trabalhador.

A pasta também deve promover atendimentos itinerantes quinzenalmente nos Centros POPs para facilitar o acesso ao cadastro da população em situação de rua.

Além disso, a portaria criou o Comitê Permanente de Acompanhamento, para monitorar e propor melhorias no fluxo de trabalho das duas pastas.

Entenda a iniciativa

O projeto de destinar vagas para pessoas em situação de rua é do deputado distrital Ricardo Vale (PT), criado em 2018, mas que estava sem a regulamentação do governador. Em maio do ano passado, Ibaneis assinou um decreto que regulamenta a medida, enquanto a portaria deste mês define o fluxo de trabalho.

Na ocasião, Ibaneis também assinou um termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Distrito Federal para reduzir o número de pessoas em situação de rua, estimado em 3 mil pessoas no DF, nos números oficiais.