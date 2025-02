Gilmar Mendes diz que delação de Mauro Cid está ‘lastreada em fatos’ e ‘inquérito é exemplar’ Ministro se manifestou após perguntas sobre a denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 33 por suposto golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 25/02/2025 - 20h17 (Atualizado em 25/02/2025 - 21h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gilmar Mendes diz que delação de Mauro Cid está ‘lastreada em fatos’ e ‘inquérito é exemplar’ Gustavo Moreno

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta terça-feira (25) que a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está “lastreada em fatos” e que o inquérito da Polícia Federal é “exemplar”. As declarações foram dadas em um café com jornalistas. Além disso, afirmou que não acredita que o acordo seja anulado.

O ministro se manifestou após perguntas sobre a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro e outros 33 por suposto golpe de Estado nas eleições de 2022.

Na conversa, o ministro também disse que o inquérito que investiga o golpe é mais grave que os casos do Mensalão e da Lava Jato. “Singular e muito difícil de comparar.”

No dia 18 de fevereiro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto envolvimento em um plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

‌



Agora, o ministro Alexandre de Moraes vai analisar a denúncia. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

A defesa do ex-presidente disse que recebeu “com estarrecimento e indignação” a denúncia da Procuradoria-Geral da República.

‌



De acordo com o comunicado, Bolsonaro “jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam”.

Caso a denúncia seja aceita pelo STF, os denunciados se tornam réus e passam a responder penalmente pelas ações na corte. Então, os processos seguem para a instrução processual, composta por diversos procedimentos para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. Depoimentos, dados e interrogatórios serão coletados neste momento.

Segundo a PGR, as peças acusatórias baseiam-se em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que revelam o esquema de ruptura da ordem democrática. E descrevem, de forma pormenorizada, a trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas.