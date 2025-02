Justiça dos EUA nega pedido de Trump e Rumble contra Moraes A ação acusava o ministro do Supremo Tribunal Federal de violar a soberania americana Brasília|Do R7 25/02/2025 - 19h44 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça dos EUA nega pedido de Trump e Rumble contra Moraes Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 19/02/2025

A juíza Mary S. Scriven, da Justiça Federal da Flórida, negou nesta terça-feira (25) uma ação apresentada pela rede social Rumble e pela Trump Media & Technology, empresa do presidente dos Estados Unidos, para que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), não sejam cumpridas nos Estados Unidos.

A ação acusava o ministro do STF de violar a soberania americana.

Segundo as empresas, Moraes violou a legislação americana ao ordenar à Rumble a suspensão da conta do blogueiro Allan dos Santos. Foragido da Justiça brasileira, ele tem um mandado de prisão preventiva contra si por propagação de desinformação e por ofensas a ministros da Suprema Corte. Um pedido da Justiça brasileira para a extradição de Allan dos Santos foi negado pelo governo americano em março do ano passado.

Segundo a magistrada norte americana, rejeitou a alegação de que decisões de Moraes se apliquem às empresas dos Estados Unidos e citou a Convenção de Haia e um tratado de assistência jurídica mútua assinado por Estados Unidos e Brasil. Também argumenta que a Rumble e a empresa de Trump não são obrigadas a cumprir as determinações nos Estados Unidos.

‌



Em 9 de fevereiro, a plataforma de vídeos foi notificada sobre a decisão de bloqueio do perfil de Allan do Santos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50 mil por descumprimento. Os advogados da empresa informaram ao STF que não poderiam receber ofícios desse teor e renunciaram à atuação nos casos envolvendo a plataforma no dia 17.

A Trump Media se aliou à Rumble na ação, argumentando que também é prejudicada com a restrição das operações da Rumble no Brasil, pois a plataforma de vídeos fornece à Trump Media serviços necessários à manutenção da rede social Truth Social.