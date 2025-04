Oposição pede a Moraes ‘análise humanitária’ urgente a presos do 8 de janeiro Deputado Luciano Zucco pede extensão de medidas alternativas a prisão aos detidos Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 17h19 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 09/04/2025

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), pediu, na quarta-feira (9), ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes uma “análise humanitária” urgente aos presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro. No ofício, Zucco pede a extensão de medidas alternativas a prisão aos detidos que estão em situação similar aos que foram beneficiados por decisões recentes do magistrado, que é relator da ação no STF.

“Não podemos permitir que mais tragédias ocorram por falta de um olhar individualizado e humano. São pais, mães, idosos, pessoas doentes que merecem cumprir suas penas ou aguardar julgamento de forma digna, conforme a lei e os princípios humanitários”, alega Zucco.

O pedido acontece após o ministro do STF Cristiano Zanin negar um habeas corpus coletivo de Zucco, que pedia a prisão domiciliar aos detentos. Uma das pessoas que teve a prisão convertida em domiciliar, por decisão de Moraes, é a cabeleireira Débora Rodrigues, que aguarda o término do julgamento na Primeira Turma. Ela estava detida em um presídio no interior de SP há dois anos.

Os benefícios seriam aos presos enquadrados nas seguintes situações:

‌



Maiores de 80 anos;

Debilitados por doença grave;

Quando for imprescindível para cuidar de uma pessoa com deficiência ou menor de 6 anos;

Gestante;

Mulher com filho de até 12 anos;

Homem e o único responsável por um filho de até 12 anos;

No pedido, Zucco lista 19 casos específicos de presos que estariam em situação de grande vulnerabilidade, incluindo idosos (de 60 a 74 anos), pessoas com doenças graves (problemas cardíacos, pancreatite necrosada, psoríase grave, epilepsia, suspeita de hanseníase), mães de crianças pequenas (algumas com filhos doentes) e indivíduos com quadros severos de depressão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ofício sugere ainda a formação de uma força-tarefa no STF para dar celeridade à análise desses processos, reconhecendo a complexidade e o volume de casos sob a relatoria de Moraes.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp