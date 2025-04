Motta e Bolsonaro se encontram para discutir proposta de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro Encontro vem em meio a discussões para que urgência ao texto seja levada ao plenário; PL mantém coleta de assinaturas Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 14h28 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende a proposta de anistia ao 8/1 Eduardo Lima/Foto Arena/Estadão Conteudo - 26.03.2025

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para discutir a proposta de anistia aos envolvidos em atos extremistas do 8 de Janeiro.

Conforme apurou o R7, o encontro ocorreu na quarta-feira (9) e foi voltado a tratar o avanço do projeto na Câmara.

Detalhes do teor do encontro não foram divulgados, mas a reunião se dá em meio à mobilização do PL para coletar assinaturas e levar anistia direto em plenário.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O requerimento depende de 257 assinaturas e, segundo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), número está próximo a ser alcançado. Mesmo com o mínimo de apoio, a análise da urgência depende de decisão de Motta.

‌



Publicidade 1 / 18 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) são instaladas no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, respectivamente, para investigar os atos extremistas nas sedes dos Três Poderes, ... Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) e Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) são instaladas no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, respectivamente, para investigar os atos extremistas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília

Se o pedido for analisado no plenário, e aprovado entre parlamentares, a anistia poderia pular etapas de votação e ser avaliada de forma mais rápida por deputados. A segunda fase também é definida pelo presidente da Casa.

Publicamente, Motta defendeu maior diálogo em relação ao tema da anistia e que o projeto deve ser analisado com cautela dentro do Congresso.

‌



“Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para este momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta”, disse, na segunda-feira (7).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp