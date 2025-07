Gleisi defende cassação de Eduardo Bolsonaro e o chama de ‘traíra’: ‘Espero que Congresso tome medidas’ Ministra das Relações Institucionais disse que terá reunião com presidente do Senado e da Câmara sobre o assunto Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/07/2025 - 11h47 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gleisi criticou filho do ex-presidente Bolsonaro em meio a embate causado pelas tarifas dos EUA WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.02.2025

A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, defendeu a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). A declaração foi dada nesta terça-feira (29) no Palácio do Itamaraty, quando Gleisi foi questionada sobre o tema por jornalistas. A ministra classificou o filho do ex-presidente Bolsonaro como um “traíra” e argumentou que ele não tem o direito de continuar deputado pelo Brasil após a sua articulação com o governo norte-americano resultar no anúncio de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros anunciados por Donald Trump.

“Esse é um traíra. Ele [Eduardo Bolsonaro] comete crime de lesa-pátria. Não tem o direito de continuar deputado pelo Brasil. Espero que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tomem medidas para que esse traíra não possa representar mais nenhuma instituição brasileira”, afirmou.

A ministra também adiantou que vai ter uma conversa com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) a respeito do assunto. “Eles não estão aqui [em Brasília], [mas] combinamos de nos encontrar”, afirmou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp