Safra de 2025 deve alcançar recorde de 327,6 milhões de toneladas, aponta IBGE De acordo com o instituto, a área a ser colhida no período agrícola deve totalizar 81,0 milhões de hectares Brasília|Do Estadão Conteúdo 10/04/2025 - 11h51 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h51 )

Safra de 2025 deve alcançar recorde de 327,6 milhões de toneladas, Valter Campanato/Agência Brasil - 07.07.2019

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 327,6 milhões de toneladas, 34,9 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 11,9%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de março, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em relação ao levantamento de fevereiro, houve um aumento de 1,2% na estimativa, 3,9 milhões de toneladas a mais.

Ainda de acordo com o IBGE, a área a ser colhida na safra agrícola de 2025 deve totalizar 81,0 milhões de hectares, 1,9 milhão de hectares a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 2,5%.

Em relação ao levantamento de fevereiro, houve uma alta de 0,1% na estimativa da área colhida, 42,3 mil hectares a mais.

