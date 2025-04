Transporte, Zoo e Jardim Botânico estarão gratuitos entre os dias 17 e 21 deste mês GDF publicou decreto que oficializa medida nesta quinta; norma também estabelece ponto facultativo para servidores Brasília|Do R7 10/04/2025 - 10h31 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decreto foi publicado nesta quinta Geovana Albuquerque/Agência Brasília - arquivo

O Governo do Distrito Federal publicou nesta quinta-feira (10) no Diário Oficial do Distrito Federal decreto que estabelece a gratuidade das tarifas de ônibus e metrô entre os dias 17 e 19 deste mês. A medida foi adotada em comemoração ao aniversário de 65 anos de Brasília e já havia sido anunciada pelo governador Ibaneis Rocha.

O objetivo é facilitar o acesso da população à Esplanada, onde ficarão concentrados os shows comemorativos entre os dias 19 e 20. A festividade prevê apresentação de artistas musicais do frevo, axé, música sertaneja e do sertanejo universitário.

A publicação prevê ainda ponto facultativo entre os dias 17 a 19 na administração pública direta e indireta. Os serviços essenciais, contudo, seguem em funcionamento.

Outra novidade do decreto são as entradas gratuitas durante esses dias no Zoológico de Brasília e no Jardim Botânico, como parte do programa Lazer para Todos.

‌



No segundo domingo de funcionamento do programa, 15,9 mil visitantes foram aos dois espaços públicos. O número superou o primeiro dia da gratuidade, em 30 de março, quando 12,8 visitas foram registradas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp