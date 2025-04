CPI do Rio Melchior tem segunda reunião cancelada por falta de deputados Apenas a presidente da CPI, Paula Belmonte, e o deputado Gabriel Magno compareceram na reunião da Comissão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 10/04/2025 - 12h10 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h17 ) twitter

Paula Belmonte e Gabriel Magno foram os únicos presentes Carolina Curi/Agência CLDF - arquivo

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Rio Melchior teve a segunda reunião cancelada por falta de quórum nesta quinta-feira (10). A discussão com os parlamentares estava marcado com os deputados às 11 horas, no entanto, apenas a presidente da Comissão, Paula Belmonte (Cidadania), e o deputado Gabriel Magno (PT) compareceram à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Os outros deputados que participam da CPI são Daniel Donizet (MDB), relator da Comissão que está de atestado, e os deputados distritais Joaquim Roriz Neto (PL) e Rogério Morro da Cruz (PRD). Segundo Paula Belmonte, nem Joaquim Roriz Neto nem Rogério Morro da Cruz apresentaram justificativa para a falta.

“Quero dizer que o sentimento que eu tenho hoje, de infelizmente não termos quórum para fazer a deliberação adequada, registrando que o deputado Daniel Donizet está sob licença médica, para nós é muito triste. Estamos falando de seres humanos que estão sendo atingidos pela questão da contaminação do Rio Melchior e também temos a discussão da instalação da termelétrica”, disse a presidente.

A previsão era que hoje os deputados votassem requerimentos para visitar o SLU (Serviço de Limpeza Urbano), a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) e empresas que impactam de alguma forma o curso do rio.

‌



Paula Belmonte disse ainda que os deputados se dispuseram a participar da CPI. “Peço gentilmente aos parlamentares que se colocaram à disposição de auxiliar o povo de Brasília, o povo daquela região, que tem reflexo em todas as regiões do DF, possam ter essa sensibilidade humana de vir aqui. E se não tiverem uma afinidade com o tema, que possam abrir vagas para outras pessoas. O que precisamos aqui é de uma CPI propositiva que traga soluções e isso não tem deputado de base, não tem deputado de oposição. Isso não é uma agenda ideológica, é uma agenda humanitária”, defendeu.

O deputado Gabriel Magno reforçou que o Rio Melchior já está classificado no grau quatro de poluição, ou seja, impróprio para banho e consumo. “Lamentar a impossibilidade da gente dar inicio e dizer que ninguém foi obrigado a participar da CPI. Os partidos indicaram voluntariamente os membros”, reforçou.

‌



O parlamentar disse ainda que a população tem uma visão desacreditada nas CPIs, que muitas vezes “acabam em pizza”, e que por isso é importante que a Comissão realize um bom trabalho para “enxergar soluções” no caso do Rio Melchior e também da instalação da termelétrica.

“Se engana quem acha que [a termelétrica] vai afetar a qualidade de vida só de quem mora lá perto. Ela vai afetar todo os moradores e qualidade de vida do DF”, avaliou.

‌



Entenda

A Comissão pretende apurar a origem da contaminação do rio; uma possível omissão dos órgãos de fiscalização; e os impactos da poluição na saúde dos moradores das regiões administrativas de Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, onde vivem cerca de 1,3 milhão de pessoas. Os impactos da poluição atingem também o rio Descoberto, que alimenta o reservatório de Corumbá 4.

Na primeira reunião, a CPI aprovou cinco convocações para ouvir membros do Ibram (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal), da Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF), e da Sema (Secretaria de Meio Ambiente do DF).

Veja quem são:

Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento do Ibram, Simone de Moura Rosa;

Superintendente de Licenciamento Ambiental do Ibram, Nathália Lima de Araújo Almeida;

Presidente da Adasa, Raimundo da Silva Ribeiro Neto;

Subsecretário de Gestão das Águas e Resíduos Sólidos da Sema, Luciano Pereira Miguel; e

Secretário da Sema, Gutemberg Gomes.

A oitivas, no entanto, ainda não têm uma data definida para acontecer.

