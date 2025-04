BRB fecha ano de 2024 com lucro líquido de R$ 282 milhões, segundo balanço Banco diz que crescimento do resultado operacional foi de quase 150% em comparação com 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 10/04/2025 - 11h32 (Atualizado em 10/04/2025 - 11h32 ) twitter

BRB informou lucro líquido de R$ 282 milhões Tauan Alencar/BRB -

O BRB (Banco de Brasília) fechou o ano de 2024 com R$ 282 milhões de lucro líquido, segundo balanço divulgado pela instituição financeira. Houve também crescimento do resultado operacional que alcançou R$ 385 milhões no ano, crescimento de 149,5%. Outro ponto informado pelo banco foi o aumento dos ativos totais para R$ 61 bilhões.

A carteira de crédito superou os R$ 43 bilhões (+20,2%), com destaque para o crédito imobiliário, que ultrapassou R$ 12 bilhões (+29,7%) e crescimento de 38,9% no crédito rural que se aproximou a R$ 2 bilhões. O crédito para pessoas jurídicas também apresentou crescimento, atingindo R$ 5,7 bilhões (+14,8%).

A política de gestão ativa da carteira — com a aquisição de R$ 4,6 bilhões em operações de baixo risco e a cessão de R$ 5,9 bilhões em carteiras menos estratégicas — permitiu uma alocação mais eficiente de capital e contribuiu diretamente para a redução da inadimplência e melhora da rentabilidade.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, “o desempenho de 2024 reflete o amadurecimento da estratégia de transformação do BRB”. “Modernizamos a operação, melhoramos a experiência do cliente, fortalecemos o crédito e nos consolidamos como um banco completo, eficiente e digital, comprometido com o desenvolvimento econômico e social”, disse.

Inadimplência abaixo da média

A margem financeira somou R$ 3,1 bilhões, com alta de 15,1% em relação a 2023. O índice de inadimplência total do conglomerado ficou em 1,32%, abaixo da média do sistema financeiro nacional (3,00%) e em patamares mais baixos nas carteiras imobiliária (0,56%) e rural (0,28%).

As captações totalizaram R$ 54,4 bilhões – um crescimento de 23,8% em 2024. Destacam-se os produtos LCI e LCA, que atingiram R$ 10,2 bilhões (+32,3%), e os depósitos judiciais, que chegaram a R$ 17,7 bilhões (+32%).

A base de clientes atingiu 8,9 milhões (+17,4%), com presença em 95% dos municípios brasileiros.

Com informações do BRB

