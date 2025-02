Lucilene Florêncio pede demissão da Secretaria de Saúde do DF Lucilene estava no comando da pasta desde junho de 2022; a médica já foi também vice-presidente do Iges-DF

Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share