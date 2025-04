Governo alerta sobre golpe envolvendo falso concurso público da Petrobras Criminosos estariam se aproveitando do nome da instituição para criar sites falsos de certames, sob o pagamento de uma taxa Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 25/04/2025 - 13h23 (Atualizado em 25/04/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crimonosos criaram sites falsos para se passar pela estatal Fernando Frazão/Agência Bras

O governo federal emitiu alerta sobre um falso concurso público da Petrobras. Criminosos estariam se aproveitando do nome da instituição para criar sites falsos de certames, que contam com espaço de inscrição onde o candidato a um emprego na estatal pode ter seus dados pessoais roubados, além da cobrança de uma taxa indevida.

O último concurso realizado pela empresa ocorreu em 24 de março de 2024. A Secretaria de Comunicação Social ressaltou que processos seletivos públicos são divulgados exclusivamente pelo site da estatal . Além disso, as provas são amplamente divulgados pela imprensa, e os editais são publicados na página da Imprensa Nacional, assim como da entidade executora dos concursos públicos.

Por fim, o governo comunicou que a Petrobras não oferece empregos ou cadastros em banco de currículo. “tratando-se de uma empresa de economia mista, conforme artigo 37 da Constituição Federal, o ingresso nos quadros de pessoal da estatal está condicionado à existência de vagas e aprovação de candidato em processo seletivo público. Por esse motivo, a companhia não mantém arquivo de currículos de candidatos” informou a nota.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Falsa cobrança Pix

A Receita Federal emitiu um alerta sobre um novo golpe que utiliza indevidamente o nome da instituição para aplicar fraudes. Criminosos estão aproveitando a disseminação de notícias falsas relacionadas à fiscalização financeira para enganar cidadãos, alegando a existência de uma suposta cobrança de taxas sobre transações via Pix acima de R$ 5 mil.

‌



De acordo com a Receita Federal, os golpistas alegam que, caso o pagamento das supostas taxas não seja realizado, o CPF do contribuinte será bloqueado. Para conferir credibilidade à fraude, utilizam o nome, as cores e os símbolos oficiais da instituição.

A Receita Federal esclarece que não há, nem haverá, qualquer tipo de cobrança de impostos ou taxas sobre transações realizadas via Pix. A Constituição Federal não permite a criação de tributos sobre movimentações financeiras.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp