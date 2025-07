Lula anuncia investimento de R$ 33 bilhões feito pela Petrobras no Rio de Janeiro Valor será destinado em refino e petroquímica carioca; expectativa é que medida gere 38 mil empregos Brasília|Do R7, em Brasília 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Presidente participará de cerimônia ao lado de Magda Chambriard, da Petrobras Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia, nesta sexta-feira (4), um aporte de R$ 33 bilhões da Petrobras em projetos de refino e petroquímica no estado do Rio de Janeiro. A cerimônia está marcada para o fim da manhã, na Refinaria Duque de Caxias (Reduc).

O objetivo é ampliar a produção de combustíveis renováveis e elevar a eficiência energética das unidades fluminenses. De acordo com o governo federal, as iniciativas podem gerar até 38 mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

Os investimentos serão distribuídos entre Duque de Caxias, Itaboraí e a planta da Braskem. Na quinta-feira (3), a Petrobras realizou uma coletiva para apresentar detalhes das ações.

Um dos destaques é a integração entre a Reduc e o Complexo Boaventura, parte do antigo Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). Também estão previstas melhorias na fábrica da Braskem, localizada no mesmo município.

Entre outras frentes do plano, estão programadas manutenções na Reduc para reforço da segurança operacional, além da construção de uma nova termelétrica a gás natural.

O anúncio contará com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do titular da pasta de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além de outras autoridades.

Brics no Rio de Janeiro

O presidente chegou ao Rio de Janeiro na noite de quinta-feira (3) e deve permanecer na capital fluminense durante o fim de semana, em razão da Cúpula do Brics.

Antes disso, Lula esteve em Buenos Aires, na Argentina, onde participou da 66ª Cúpula do Mercosul. No encontro, o Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco econômico até dezembro.

