Governo do DF oferece cursos preparatórios gratuitos para Enem e concursos Ao todo, 10 mil vagas são disponibilizadas; inscrições devem ser feitas pelo site Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 19h25 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h27 )

Jovens e adultos podem concorrer a vagas gratuitas de cursos para Enem Gabriel Jabur/Agência Brasil/Arquivo

Os estudantes do Distrito Federal já podem se inscrever nas 10 mil vagas para cursos gratuitos do Programa Preparação DF. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14) pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

O objetivo é preparar jovens e adultos para processos seletivos como Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), além de outros vestibulares e concursos públicos.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 14 e 27 de julho, exclusivamente pelo site da Sedet. Os requisitos para participar são: ter no mínimo 16 anos e ensino médio incompleto. Estar cadastrado em uma das Agências do Trabalhador do DF não é obrigatório, mas pode contribuir.

A seleção irá analisar os requisitos cumpridos no formulário preenchido e, em caso de empate, haverá sorteio eletrônico. Os resultados serão divulgados no dia 31 de julho, pela internet. O edital prevê mil vagas de cadastro de reserva.

‌



Os selecionados precisam fazer a matrícula entre 8 e 14 de agosto, nos polos onde serão ministrados os cursos. Alunos com menos de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis na matrícula. O início das aulas está previsto para 18 de agosto.

As aulas serão presenciais em cinco polos: Ceilândia, Taguatinga, Asa Sul, Planaltina e Gama. Outras regiões poderão receber turmas caso haja demanda.

‌



Certificado

Os cursos terão duração de 240 horas-aula, distribuídas em até 25 horas semanais — pouco mais de dois meses — nos turnos matutino, vespertino e noturno.

‌



Após a conclusão, os alunos aprovados com mínimo de 70% de aproveitamento e 75% de frequência terão direito ao certificado, emitido pela entidade executora e pela Sedet.

Todos os participantes receberão um kit, incluindo duas camisetas para uniforme, apostilas, cadernos, canetas e outros materiais. Os alunos também contarão com lanche diário, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone de contato: (61) 3773-9391.

