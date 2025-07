Lula lamenta acidente com estudantes da UFPA que deixou pelo menos cinco mortos Alunos iriam participar de congresso em Goiânia; foram 75 vítimas Brasília|Do R7 16/07/2025 - 10h42 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente deixou 75 vítimas e aconteceu na BR-153 Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quarta-feira (16) o acidente na BR-153 em Porangatu (GO) que deixou pelo menos cinco mortos, incluindo estudantes universitários da UFPA (Universidade Federal do Pará) que estavam a caminho do Congresso Nacional da UNE em Goiânia.

“Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, afirma o presidente.

O acidente foi uma colisão frontal entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus durante a madrugada. Ao todo, 75 vítimas foram registradas. Veja vídeo abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cinco pessoas foram resgatadas por equipes do CBMGO (Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás), quatro em estado grave e uma em estado leve e foram encaminhadas a hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO).

‌



A rodovia ficou completamente interditada entre 4h10 e 9h20, sendo parcialmente liberada em seguida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp