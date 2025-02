DF e Goiás negociam consórcio para impedir reajuste de passagens do Entorno Expectativa é que GDF e Goiás paguem cada um entre R$67 a 100 milhões por ano para manter preço médio de passagens em R$ 8 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/02/2025 - 10h56 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h03 ) twitter

Governos do DF e GO discutem formas de impedir aumento de passagens de ônibus no Entorno Edis Henrique Peres

Os governos do Distrito Federal e de Goiás negociam a criação de um consórcio para impedir o reajuste das passagens do Entorno. Em reunião nesta quinta-feira (20) com o governador do DF, Ibaneis Rocha, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, e prefeitos da região do Entorno, foi acordado que o governo goiano e distrital paguem em torno de R$ 67 a R$100 milhões por ano para manter o preço médio das passagens entre R$5 e R$8.

Em contrapartida, a União entraria com outros R$ 100 milhões em infraestrutura. O governo espera que os detalhes jurídicos do consórcio esteja finalizado em 15 dias.

“Nós estamos trabalhando desde 2023 nesse grupo de trabalho para poder possibilitar esse convênio unido o governo de Goiás, o governo do DF e a ANTT para resolver definitivamente esse problema das tarifas do entorno que tanto incomoda a população e que dificulta também aqui para nós do Distrito Federal a contratação de pessoas desses lugares devido o preço alto da passagem. Então foi decidido que nós vamos fazer um convênio onde as três partes entrarão com algo em torno de R$67 milhões por ano, para reduzirmos a passagem a um preço médio de R$8, beneficiando todos os moradores”, disse Ibaneis.

Motivo do reajuste

Segundo a ANTT, o reajuste foi feito considerando “fatores econômicos e operacionais para garantir a continuidade do serviço à população”. “Dessa forma, o contrato prevê atualizações anuais, calculadas com base na variação dos custos dos insumos utilizados na prestação do serviço entre janeiro e dezembro do ano anterior, como combustíveis, manutenção da frota e outros insumos essenciais”, declara. A tarifa das operações entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) também sofreram reajuste.

‌



A atualização não será aplicada nas linhas operadas pela empresa Taguatur, que opera em regime de permissão, mas as demais linhas, que estão em regime de autorização especial, serão afetadas. Com a mudança, os preços vão chegar a até R$ 12,05 (entre Luziânia/GO e Taguatinga; e entre Lago Azul (Novo Gama/GO e Brasília). No caso do serviço diferenciado, a tarifa vai chegar a R$ 22,90, no trecho Planaltina (GO) - Brasília (DF).

Em fevereiro do ano passado, a ANTT reajustou as tarifas das passagens em uma média de 8,56%. A justificativa foi a falta de atualização de valores em 2021 e 2022, quando o serviço estava sob comando do governo do Distrito Federal, o que teria dificultado a operação das empresas.

Vale lembrar que no dia 11 deste mês, o governador do DF, Ibaneis Rocha, assinou decreto que cria a Secretaria do Entorno, ocasião em a tarifa intermunicipal foi apontada pelo chefe do Palácio do Buriti como o principal desafio da pasta pelo novo secretário, Cristian Viana.