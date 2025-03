Governo do DF espera ter superávit de até R$ 3 milhões este ano Estimativa foi dada pelo governador Ibaneis Rocha em discurso após homenagem recebida pelo Clube de Engenharia de Brasília Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/03/2025 - 14h20 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h24 ) twitter

Ibaneis foi homenageado nesta quinta-feira Edis Henrique Peres/R7 -

O governo do Distrito Federal espera ter esse ano um superávit (resultado positivo entre as despesas e os ganhos do governo) de até R$ 3 milhões. A declaração foi dada pelo governador Ibaneis Rocha nesta quinta-feira (20) após receber homenagem do Clube de Engenharia de Brasília pelas obras feitas em sua gestão.

“Quando nós assumimos o governo em 2019, o orçamento do DF era de R$ 38 milhões. Hoje, em 2025, chegamos a R$ 68 milhões e teremos este ano, conforme me informa o secretário Ney [Ferraz, da pasta de Economia], um superávit da ordem de R$ 2,5 a R$ 3 milhões. E esse dinheiro vai ser destinado para a população que mais precisa”, garantiu o governador.

Ibaneis também citou a importância de modernizar Brasília e investir na área social. “Brasília tem muitas pessoas carentes. Nós tiramos o orçamento da área social, que era de R$ 200 milhões, e hoje estamos investindo R$ 1,3 bilhão em assistência social para as pessoas mais carentes”, afirmou.

O chefe do Palácio do Buriti mencionou as obras do Drenar-DF, em fase de conclusão na capital, e disse também que pretende regularizar o bairro Jóquei Clube. Na homenagem dada pelo Clube de Engenharia de Brasília, também foi citado outras obras do governo, como o túnel de Taguatinga, o viaduto do Sudoeste no Parque da Cidade e a restauração da Via Estrutural.

O presidente do Clube de Engenharia de Brasília, David José de Matos, explicou o motivo da homenagem. “Nós passamos por uma fase muito difícil, com a pandemia, e com as obras paradas. Todas as empresas que investiram em maquinário e em pessoal estavam com as obras totalmente paradas. O governador Ibaneis chegou com um governo proativo, voltou com as obras paralisadas e hoje nós podemos dizer que as empresas de engenharia estão muito agradecidas”, disse.

