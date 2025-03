Governo entrega 156 ambulâncias do SAMU para 114 cidades de 15 estados Ministro da Saúde destacou prazo para prefeituras solicitarem novos veículos, uma vez que governo prepara nova aquisição Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h03 ) twitter

Padilha entrega 156 novas ambulâncias do SAMU João Risi/Ministério da Saúde - 27.03.2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva entregou, nesta quinta-feira (27), 156 novas ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a fim de ampliar o atendimento de urgência e reduzir o tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com o Ministério da Saúde, 114 cidades serão beneficiadas, das quais 94 recebem o veículo pela primeira vez. Ao todo, a gestão petista distribuiu 2,2 mil unidades.

“Cada município que está aqui tem até o dia 31 de março para solicitar novas ambulâncias de renovação, de expansão da frota, porque nós vamos e já estamos preparando uma nova aquisição de ambulâncias, porque queremos chegar no ano que vem com o SAMU em 100% do território nacional. Você vai chamar o SAMU, e o SAMU vai chegar mais rápido”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A entrega das ambulâncias desta quinta-feira abrange 114 municípios, de 15 estados. Atualmente, o SAMU 192 chega a quase 90% da população. A distribuição dos veículos foi viabilizada pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com investimento de R$ 50 milhões. Confira, neste link, o total de ambulâncias por estado. Já neste link, é possível conferir os municípios contemplados com a entrega de hoje.

De acordo com a Saúde, o governo Lula garantiu 2.222 novas ambulâncias para o SAMU 192. O volume é seis vezes maior do que o registrado entre 2019 e 2022, quando foram entregues 336 unidades. Com a distribuição, mais de 6,1 milhões de brasileiros passaram a ter acesso ao atendimento de urgência. Ao todo, o modelo conta com 4,3 mil veículos em circulação, em 4.143 cidades, que abrangem 188 milhões de pessoas.

“Com planejamento e investimento contínuo, o Ministério da Saúde trabalha para universalizar o SAMU até o fim de 2026. A meta é entregar mais 2,3 mil ambulâncias até 2026, sendo 1,3 mil previstas para 2025. O Ministério da Saúde reforça que o Novo PAC está com inscrições abertas até 31 de março para que gestores estaduais e municipais solicitem a renovação ou ampliação da frota”, diz a pasta chefiada por Padilha.

Durante a cerimônia, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou os princípios da saúde pública. “Equidade: não tem tratamento VIP para um e enfermaria para outro, é igual. A universalidade: rural, urbano, criança, aposentado, trabalhador, desempregado. A integralidade, que vai da vacina ao transplante de coração. E descentralização”, disse.

“É o presidente Lula recuperando o SUS. O negacionismo e o descaso com a vida fizeram, infelizmente, o Brasil perder mais de 700 mil pessoas na Covid-19. Nós temos 3% da população mundial, e tivemos 10,5% das mortes por Covid no mundo, ou seja, três vezes mais que a média mundial. Então fortalecer o SUS”, defendeu Alckmin.