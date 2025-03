Governo envia ao Congresso MP do consignado privado em evento nesta quarta-feira Lula participa de cerimônia; atualmente, medida só está disponível para trabalhadores de empresas conveniadas com bancos Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Programa vai se chamar Crédito do Trabalhador Ricardo Stuckert/Presidência da República - 11.3.2025

O governo federal envia ao Legislativo nesta quarta-feira (12) a MP (Medida Provisória) do novo crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. O evento, no Palácio do Planalto, está previsto para às 11h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília (DF). Uma MP tem força de lei e passa a vigorar a partir da publicação. Para não perder a validade, o texto precisa ser votado pelo Congresso Nacional em até 120 dias.

O novo programa vai ser chamado Crédito do Trabalhador. Houve um atraso em relação ao cronograma inicial devido a definições sobre como será a operação técnica do produto. A expectativa, em fevereiro, era de que a MP saísse até o Carnaval, e que a plataforma inicial para a oferta do crédito entrasse no ar já nesta quarta.

Depois da publicação da medida provisória, a expectativa do governo é disponibilizar o sistema de oferta do consignado privado de sete a 10 dias, após a regulamentação por um comitê formado pelos ministérios da Fazenda, do Trabalho e Casa Civil.

A iniciativa foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de janeiro, após reunião com Lula e representantes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e dos três maiores bancos privados do país — Bradesco, Itaú e Santander. A medida era estudada pelo governo ao menos desde 2024.

‌



A ideia do governo federal é disponibilizar a contratação com base no eSocial, sistema digital de registro de trabalhadores, com negociação direta entre o beneficiado e a instituição financeira escolhida — sem intermediação das empresas empregadoras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Entenda

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo com desconto direto na folha de pagamento e juros menores do que as demais modalidades. Atualmente, está disponível para servidores públicos e aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

‌



Pelas regras vigentes, trabalhadores celetistas só conseguem acessar o consignado se a empresa empregadora tiver convênios diretos com bancos, o que limita o alcance do crédito.

A possibilidade de acesso pelo eSocial vai desburocratizar o processo, ao reunir as ofertas em um mesmo lugar, e democratizar o consignado, na visão do governo. Com a unificação, os trabalhadores vão poder comparar as taxas oferecidas pelos bancos, negociar e escolher a mais benéfica.