Veja documento encontrado no celular de Bolsonaro com pedido de asilo à Argentina
Arquivo de 33 páginas estava endereçado ao presidente Javier Milei
O relatório final da PF (Polícia Federal) apontou indícios de um plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-chefe do Executivo tinha a intenção de pedir asilo político à Argentina.
A tentativa de fuga do país foi encontrada em um documento (veja abaixo) no celular do ex-presidente, salvo como “Carta JAIR MESSIAS BOLSONARO.docx”, em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis.
O arquivo de 33 páginas, endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei, trata de um pedido de asilo ao país vizinho, fundamentado em alegada perseguição política no Brasil.
Bolsonaro afirma ser perseguido por motivos políticos e cita medidas cautelares recentemente impostas no país.
A Polícia Federal concluiu que tais elementos indicam que Bolsonaro tinha em mãos instrumentos destinados a possibilitar sua evasão do território nacional para evitar o cumprimento da lei penal.
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro apresente explicações sobre o plano de fuga e o descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte.
