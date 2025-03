Belém pode virar a capital do Brasil durante a COP 30; entenda Proposta protocolada recentemente tramita em regime de urgência no Congresso Nacional Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 23/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h00 ) twitter

COP 30 vai acontecer entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025 Raphael Luz / Agência Pará - Arquivo

Uma proposta em análise pelo Congresso Nacional busca transferir a capital do Brasil para Belém durante a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento está agendado para ocorrer na capital paraense entre 11 e 21 de novembro de 2025.

O projeto de lei em questão propõe que os Três Poderes da República — Executivo, Legislativo e Judiciário — estabeleçam-se temporariamente em Belém durante o período da COP30. Esta medida, segundo a proposição, visa reforçar o compromisso do Brasil com as questões climáticas, além de destacar a importância da Amazônia no cenário internacional.

A proposta é de autoria da deputada Duda Salabert (PDT-MG). Antes de ser levada à votação no plenário da Câmara dos Deputados, passará pela análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Caso seja aprovada, caberá ao Poder Executivo definir as diretrizes administrativas e logísticas necessárias para viabilizar a mudança temporária.

Simbolismo

A deputada diz que a iniciativa carrega um forte simbolismo, buscando projetar a imagem do Brasil como líder nas discussões sobre mudanças climáticas. Segundo ela, a transferência da capital para Belém evidencia o papel fundamental da Amazônia na busca por soluções sustentáveis, além de destacar a riqueza cultural e ambiental da região.

Outro objetivo da proposta é chamar a atenção para os desafios enfrentados pelas comunidades locais, garantindo maior visibilidade para a região amazônica durante a COP30.

Precedentes históricos

Embora a proposta possa parecer inédita, existem precedentes para a transferência temporária da capital brasileira.

Em 1992, durante a realização da Eco-92 no Rio de Janeiro, a capital do país foi transferida para a cidade por alguns dias. O evento foi um marco nas discussões ambientais globais, estabelecendo bases para as futuras conferências climáticas.