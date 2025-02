Governo federal reconhece situação de emergência devido às chuvas em Planaltina de Goiás Portaria foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União; chuvas de janeiro desalojaram cerca de 120 pessoas Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 10h44 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h44 ) twitter

Chuva no Distrito Federal Reprodução/Record TV - Arquivo

O governo federal reconheceu a situação de emergência, devido às fortes chuvas, em Planaltina de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Em portaria publicada nesta terça-feira (25) no Diário Oficial da União, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wolnei Barreiros, reconhece a situação da cidade.

Com a medida, Planaltina de Goiás poderá ter acesso a recursos federais complementares para ações de resposta aos danos das chuvas e reconstrução das áreas afetadas.

O grande impacto das chuvas foi registrado entre 14 e 15 de janeiro na cidade. Na ocasião, 120 pessoas ficaram desalojadas e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás precisou resgatar moradores.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo informações da prefeitura, a área mais afetada foi o Setor Oeste, onde surgiu uma cratera que coloca em risco os moradores da região.