Governo mantém alta do IOF até Congresso dar sinal verde para pacote fiscal Próximos passos dependem de análise de líderes partidários; mudanças em isenções fiscais e leilão do pré-sal são possibilidades Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 22/05/2024

O Ministério da Fazenda vai manter o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) até ter o apoio do Congresso Nacional a um pacote com outras medidas fiscais para aumentar a arrecadação. Na terça-feira (3), o ministro Fernando Haddad disse que precisa da aprovação de parte das medidas para rever o decreto ainda este ano.

A proposta deve ser enviada para deputados e senadores após uma análise de líderes partidários, o que pode acontecer na próxima semana. Uma nova reunião entre governo e Congresso para discutir o assunto prevista para o próximo domingo (8).

“Eu preciso da aprovação ao menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Lei de responsabilidade fiscal, arcabouço. Tenho uma série de constrangimentos legais que me impõem uma obrigação que eu tenho que cumprir”, afirmou o ministro.

O conteúdo do novo pacote ainda não foi formalmente divulgado, mas a indicação é de que as medidas prevejam mudanças a longo prazo. Uma das possibilidades é a revisão de isenções fiscais, que consomem R$ 800 bilhões das contas públicas, segundo cálculo da Fazenda.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), apoiam a discussão de medidas estruturantes para otimizar os gastos públicos.

“O Congresso vai se reunir para que, a partir daí, possamos avançar e não resolver apenas 2025 e sinalizar o equilíbrio fiscal para os anos subsequentes. Saio da reunião mais animado e estimulado para construir essa agenda conjunta”, afirmou Motta após encontro com Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa terça-feira (3).

“O que mais me animou foi o sentimento de todos os presentes: todos preocupados com o país. O Brasil sairá maior e mais forte”, concluiu.

Mudanças IOF Luce Costa/Arte R7

Alternativas ao IOF

Outras propostas para substituir a alta do IOF que têm ganhado força nos bastidores são aumento tributário de apostas esportivas, mais conhecidas como “bets”, taxação de criptomoedas e antecipação de valores ligados ao leilão do pré-sal.

A principal alternativa é aumentar a tributação das bets, ideia defendida desde o início do governo Lula e que ganhou o endosso de economistas, como o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante.

Essa possibilidade levou associações que atuam com apostas a lançarem um manifesto contra o possível aumento. As empresas alegam que isso pode aumentar a atuação ilegal de casas de apostas no país, em um possível prejuízo aos valores totais a serem arrecadados.

Em outra frente, a taxação das criptomoedas também é uma possibilidade indicada ao Congresso. Com um arranjo ainda não definido, o esperado é que uma cobrança nessa modalidade de investimento possa ampliar valores a serem recebidos no ano.

O governo espera medidas que possam gerar a mesma arrecadação de R$ 20 bilhões neste ano prevista com a alta do IOF. Para além do imposto, a Fazenda definiu congelou R$ 31,3 bilhões das contas de 2025 para cumprir a meta fiscal.

Para impulsionar o crescimento dos valores, o governo enviou ao Congresso um projeto que autoriza a União a vender petróleo de áreas do pré-sal e regiões estratégicas ainda não concedidas. A medida tem uma previsão de arrecadatória de R$ 15 bilhões, com parte de recursos a serem injetados ainda em 2025.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsAp