Governo não discute cortar seguro-desemprego: 'A não ser que me demita', diz ministro Luiz Marinho diz que pode pedir demissão caso se sinta desrespeitado nas decisões que envolvam a pasta dele Brasília|Do Estadão Conteúdo 30/10/2024 - 17h56 (Atualizado em 30/10/2024 - 18h12 )

Luiz Marinho afirma que governo não fará mudanças no seguro-desemprego Luiza Frazão/MTE

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (30) que nunca foi consultado por integrantes do governo sobre a agenda de revisão de gastos. Segundo ele, não existe debate no Executivo sobre cortar recursos de benefícios como seguro-desemprego e abono salarial.

“Se nunca discutiu comigo, essas medidas não existem. Se eu sou responsável pelo tema trabalho e emprego, esse debate não existe a não ser que o governo me demita”, disse Marinho.

Questionado se poderia pedir demissão caso as medidas avancem, o ministro respondeu que “se eu for agredido, é possível”. “Uma decisão sem minha participação, em um tema meu, é uma agressão. E não me consta que nenhum ministro de Estado tenha discutido esse assunto [de corte de gastos]”, emendou.

Marinho afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem repetido que recursos orçamentários serão buscados onde “eles existem, e não no pelo, nas costas, no lombo do trabalhador”.

Segundo ele, o debate sobre corte de gastos nos benefícios está circunscrito entre técnicos. “Esse debate não existe no governo. Se existisse, o presidente Lula teria falado ‘Marinho, pega leve aí’. Existe esforço, estudo, técnicos tentando adivinhar, olhando”, completou.

Ele disse ainda que seguro-desemprego e abono salarial não podem ser considerados “gastos”. “O que é gasto? Coisa desnecessária. Se tiver coisa desnecessária tem de cortar”, avaliou.

O ministro reforçou que o combate às fraudes em políticas públicas é obrigação de qualquer gestor.