Governo quer programa Acredita Exportação aprovado no Senado semana que vem, diz Alckmin Vice-presidente diz que medida está entre as ações para melhorar a competitividade industrial Brasília|Do R7, com informações da Agência Estado 22/05/2025 - 14h35 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Geraldo Alckmin comentou expectativa do governo em aprovar medida no Senado Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.9.2024

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (22) que a expectativa no governo é que o Senado aprove na próxima semana o programa “Acredita Exportação”.

Alckmin afirma que a medida está entre as ações para melhorar a produtividade e a competitividade industrial. “A micro, pequena e média empresa receberá de volta 3% do valor exportado - crédito tributário. Isso estimula exportação”, defendeu.

O vice-presidente citou outras medidas com o mesmo propósito, como o “Portal Único” de comércio exterior que até o fim do ano, segundo Alckmin, reduzirá em R$ 40 bilhões o chamado “custo Brasil”, em que um dia de carga parada no porto custa 0,8% do seu valor.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Lançamos a Nova Indústria Brasil, que está caminhando bem. Uma indústria mais inovadora - com TR para pesquisa, desenvolvimento e inovação. São R$ 80 bilhões, com apoio do BNDES, Embrapii, INPI”, continuou. “INPI, que levava 7 anos para registrar patentes, agora leva 4; ano que vem serão 2 anos - padrão internacional,” afirma.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp