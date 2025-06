Exportação de frango cai quase 13% em maio por conta de gripe aviária no RS

As exportações de frango do Brasil caíram em quase 13% em maio, segundo dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). O levantamento indica que os embarques para o exterior recuaram para 393 mil toneladas após a identificação de um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul.



Vinte países e a União Europeia suspenderam a compra de frango brasileiro. As maiores reduções foram registradas na China, na África do Sul e no México. O governo investiga outra suspeita da doença em Teutônia, também no Rio Grande do Sul.