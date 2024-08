Grupo ateia fogo em homem perto do Ministério do Desenvolvimento Homem foi socorrido e levado ao Hran. Caso é investigado pela 2ª DF e ninguém foi preso ainda Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/08/2024 - 15h44 (Atualizado em 04/08/2024 - 15h48 ) ‌



Hran é referência no tratamento de queimados Breno Esaki/Agência Saúde - arquivo

Um grupo de pessoas ateou fogo em um homem em situação de rua, de 27 anos, entre o Autódromo de Brasília e o Detran (Departamento de Trânsito), próximo ao Ministério do Desenvolvimento. O caso aconteceu por volta das 10h deste domingo (4), segundo a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).

O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hran (Hospital Regional da Asa Norte), referência no tratamento de queimados. De acordo com a PMDF, as pessoas responsáveis pelo crime, provavelmente, também estão em situação de rua. Elas ainda não foram presas.

A PCDF (Polícia Civil do DF) disse que as informações preliminares são de que um houve uma briga e um homem teria ateado fogo no outro e fugido. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado pela 2ª DP (Asa Norte).

O R7 também tenta contato com a Secretaria de Saúde para saber o estado de saúde da vítima, mas ainda não obteve retorno.

