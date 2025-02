Grupo criminoso se passava por servidores do Cras para aplicar golpe da cesta básica em idosos Suspeitos visitavam casas e coletavam dados pessoais e fotos das vítimas usadas para retirar empréstimo de até R$ 50 mil Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/02/2025 - 09h23 (Atualizado em 18/02/2025 - 09h24 ) twitter

Uma suspeita segue foragida PCDF/Divulgação - 18.

Cinco pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (18) suspeitos de aplicarem golpes da falsa cesta básica em idosos do Distrito Federal. Uma sexta envolvida no grupo segue foragida. O grupo contava com mulheres que se passavam por servidoras do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) para visitar as vítimas e colher dados pessoais dizendo que elas tinham ganhado uma cesta básica. As mulheres também tiravam fotografias dos rostos dos idosos, principalmente selfies, e com essas informações conseguiam abrir contas bancárias e contrair empréstimos.

Com o dinheiro, eles transferiram os valores para contas de outros integrantes do grupo criminoso. A investigação conseguiu identificar seis integrantes: quatro mulheres de 27, 29, 31 e 35 anos; e dois homens de 28 e 33 anos.

Duas das mulheres se encarregavam de visitar as casas das vítimas, enquanto os demais auxiliavam na abertura das contas bancárias e emprestaram suas contas bancárias para receber a transferências dos valores dos empréstimos fraudulentos.

Até o presente momento foram identificadas 11 vítimas do grupo criminoso, em sua grande maioria idosos, com idades entre 60 e 80 anos. Os golpes cometidos foram praticados entre os meses de setembro e dezembro de 2024.

O prejuízo das vítimas varia entre R$ 3 mil e R$ 50 mil. Os investigados foram indiciados pelo crime de organização criminosa e estão sujeitos à pena de 3 a 8 anos de prisão. Os autores ainda responderão pelos crimes de estelionato que tenham participado. A pena por cada um destes delitos pode alcançar os 10 anos de prisão, por envolver vítimas idosas.