Polícia procura suspeito de assediar e enviar pornografia para mulher no DF Homem de 39 anos de idade perseguia amiga da ex-esposa; mandado de prisão preventiva está aberto contra o suspeito Brasília|Do R7, em Brasília 17/02/2025 - 10h31 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h11 )

Suspeito é procurado pela polícia Divulgação / PCDF - 17.2.2025

A Polícia Civil do Distrito Federal procura Maicon Willian de Oliveira Araújo, de 39 anos, suspeito de stalkear uma amiga da ex-esposa desde dezembro do ano passado, com envio de mensagens de cunho sexual e pornográfico.

O caso é apurado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), e o suspeito é investigado pelos crimes de perseguição e importunação sexual.

A vítima de 38 anos relata que vendeu o aparelho de celular para o marido de uma amiga, mas após algum tempo de uso, o suspeito encontrou nos dados vídeos e fotos íntimas dela. Maicon então começou a persegui-la, enviando mensagens constantemente, mesmo após a mulher deixar claro que não havia permitido qualquer intimidade.

Denúncias podem ser feitas pelo 197 PCDF/Divulgação -

Maicon chegou a enviar fotos de seus órgãos genitais e, sem saber o que fazer, a vítima contou o que estava acontecendo para a esposa do autor. A esposa então o colocou para fora de casa e ele começou a ameaçar a vítima de morte, enviando fotos de armas de fogo e dizendo que já havia passado 14 anos preso e que, caso ela causasse o fim de seu relacionamento, ele iria voltar para a vida antiga. O autor ainda ameaçou divulgar os vídeos e fotografias íntimas da vítima para a família dela, para os grupos da cidade e para os grupos de sua escola. A vítima então registrou a ocorrência policial contra o autor.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo a polícia, mesmo separado de sua mulher, Maicon continuou mandando mensagens de cunho sexual e pornográfico para a amiga da ex-esposa. A Polícia pede que quem tiver informações do paradeiro do suspeito, envie informações para o 197. As denúncias são anônimas.