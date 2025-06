Grupo de trabalho na Câmara sobre reforma administrativa inicia trabalhos nesta semana Audiência pública vai tratar sobre uma visão geral da reforma administrativa Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta Lula Marques/Agência Brasil - 29.5.2025

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que vai discutir propostas para uma reforma administrativa na máquina pública faz nesta terça-feira (10) a primeira reunião de trabalho, às 10h30.

O colegiado foi criado na semana passada em meio às críticas do Congresso Nacional a um decreto do governo federal que aumentou alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O primeiro encontro do grupo vai ser em uma audiência pública para tratar de uma visão geral da reforma administrativa. Para isso, foram convidados:

Jessika Moreira, diretora-executiva do Movimento Pessoas à Frente;

Tatiana Ribeiro, diretora-executiva do Movimento Brasil Competitivo;

Regina Esteves, diretora presidente do Comunitas; e

Guilherme Coelho, fundador do Instituto República.

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) vai coordenar o grupo, composto por 13 deputados federais. O colegiado vai funcionar por 45 dias, quando terá de entregar uma proposta final.

‌



Na semana passada, Pedro Paulo explicou que os trabalhos já começaram antes mesmo da formalização do grupo. “Eu e os deputados Zé Trovão e Fausto Júnior, junto com a equipe técnica, nos reunimos com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e já apresentamos uma prévia do que será debatido ao longo desse prazo, incluindo um calendário com datas de entrega a cumprir”, explicou.

Segundo ele, a cobrança de mais eficiência do serviço público começa pelo próprio exemplo do grupo de trabalho. “Se nós queremos a eficiência da máquina pública, é preciso que esse movimento comece pelo nosso trabalho. Entregaremos o material no prazo acordado”, finalizou.

‌



Aumento no IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem defendido uma reforma administrativa como alternativa para o governo federal economizar recursos públicos. Ele diz que a reforma é melhor do que aumentar impostos, a exemplo da medida do IOF.

Mudanças IOF Luce Costa/Arte R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp