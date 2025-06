Gusttavo Lima, Luan Santana, Pedro Sampaio e RECORD nas Cidades animam o DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 26/06/2025 - 14h45 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h50 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/R7

O fim de semana em Brasília está recheado de eventos. Entre os destaques estão os shows do Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Luan Santana, RECORD nas Cidades, teatro infantil e exposições. As atividades começam nesta quinta-feira (26).

Shows têm classificação de 16 anos Reprodução/Instagram @gusttavolima/@luansantana

Gusttavo Lima e Ju Marques

Nesta sexta-feira (27), a capital federal será palco do show do sertanejo Gusttavo Lima, no Setor de Clubes Sul. A cantora Ju Marques, que conquistou as redes sociais também é atração da noite. A classificação é de 16 anos.

Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sexta-feira (27)

: sexta-feira (27) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 299

Luan Santana e Pedro Sampaio

No sábado (28), será a vez de misturar sertanejo e eletrônica com Luan Santana e Pedro Sampaio. A classificação é de 16 anos.

‌



Onde : Setor de Clubes Sul

: Setor de Clubes Sul Quando : sábado (28)

: sábado (28) Horário : 18h

: 18h Valor: a partir de R$ 174

Eventos são gratuitos Reprodução/RECOD/ divulgação/Volta ao Mundo

Inovva Summit

Aos apaixonados por tecnologia, o Innova Summit,um dos maiores encontros de inovação, tecnologia e empreendedorismo da América Latina termina nesta quinta-feira (26), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O projeto reunindo painéis temáticos, oficinas práticas, estandes de startups, rodadas de negócios e experiências imersivas voltadas para o futuro da transformação digital.

Onde : Centro de Convenções Ulysses Guimarães

: Centro de Convenções Ulysses Guimarães Quando : até quinta-feira (26)

: até quinta-feira (26) Horário : até 22h30

: até 22h30 Valor: gratuito

Volta ao Mundo Bambas

O Arena Hall recebe a 9ª edição do Volta ao Mundo Bambas, uma seletiva para revelar talentos musicais da capoeira. O evento acontece até sábado (28). A entrada é gratuita

‌



Onde : Arena Hall

: Arena Hall Quando : até sábado (28)

: até sábado (28) Valor: gratuito

Festival de Inverno

O Mané Mercado convida os brasilienses a viverem uma experiência especial na 2ª edição do Festival de Inverno. O evento será até 29 de junho e conta com Open Wine, espaço ao ar livre e gastronomia.

‌



Onde : Mané Mercado

: Mané Mercado Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : 19h

: 19h Valor: entrada gratuita

Atividades têm classificação livre Divulgação/Circo dos Sonhos/Teatro Brasília Shopping

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos, do empresário e ator Marcos Frota, está com uma temporada no Parque da Cidade. O espetáculo ocorre em um castelo, onde um show de surpresas, com personagens, figurinos e cenários que povoam os contos infantis, é exibido ao público.

Onde : Parque da Cidade

: Parque da Cidade Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

: terça a sexta-feira, sempre às 20h; sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h Valor: a partir de R$ 70

Arraial do Sítio do Pica Pau Amarelo

A Cia Néia e Nando apresenta o espetáculo Arraial do Sítio do Pica Pau Amarelo, no Teatro Brasília Shopping. O grupo celebrará a primeira festa junina do Sítio do Pica Pau Amarelo neste sábado (28) e domingo (29). A classificação é livre.

Onde :Teatro Brasília Shopping

:Teatro Brasília Shopping Quando : sábado (28) e domingo (29)

: sábado (28) e domingo (29) Horário : 16h

: 16h Valor: a partir de R$ 30

Exposições são gratuitas Divulgação/ Espaço Renato Russo/ Caixa Cultural

Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira

Brasília recebe a exposição itinerante “Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira”, no Espaço Cultural Renato Russo, até 29 de junho. A mostra reúne 63 esculturas, criadas por 41 artesãos e quatro artistas contemporâneos do Japão. A entrada é gratuita.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo

: Espaço Cultural Renato Russo Quando : até 29 de junho

: até 29 de junho Horário : 10h às 20h

: 10h às 20h Valor: gratuito

Frequências Urbanas

A Caixa Cultural Brasília está com a exposição “Frequências Urbanas” até 20 de julho. A mostra reúne obras que refletem particularidades culturais, ao mesmo tempo, em que exploram temas universais como identidade, resistência e esperança. Entrada gratuita.

Onde : Caixa Cultural Brasília

: Caixa Cultural Brasília Quando : até 20 de julho

: até 20 de julho Horário : terça a domingo, das 9h às 21h

: terça a domingo, das 9h às 21h Valor: gratuito

Energia, Sou Watt

O Sesi Lab apresenta a exposição “Energia, Sou Watt”, que aborda o papel do cidadão no enfrentamento das mudanças climáticas. Cada visitante tem a responsabilidade de tomar decisões sobre o futuro energético de uma cidade, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais. Ao longo de dez estações, equipadas com dispositivos interativos, são apresentados problemas reais sobre um tema cada vez mais urgente, construindo, passo a passo, um mix energético equilibrado e com metas até 2050.

Onde : Sesi Lab

: Sesi Lab Quando : até 7 de setembro

: até 7 de setembro Horário : terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h

: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h Valor: R$ 20 (inteira)

Cenas Brasileiras

O Centro Cultural TCU apresenta a exposição Cenas Brasileiras, mostrando o modernismo brasileiro. A mostra reúne 55 obras de Candido Portinari, Cicero Dias, Emiliano Di Cavalcanti, Salvador Dalí e Tarsila do Amaral. A entrada é gratuita.

Onde : Centro Cultural TCU

: Centro Cultural TCU Quando : até 30 de agosto

: até 30 de agosto Horário : de segunda a sábado, das 9h às 18h

: de segunda a sábado, das 9h às 18h Valor: gratuito

Paulo Cavalcante – o artista brincante

Até o dia 20 de julho, o Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe a exposição Paulo Cavalcante – o artista brincante. A mostra apresenta parte significativa da produção visual de Cavalcante, em diálogo com uma trajetória marcada pela música, teatro, literatura e pela imersão na cultura popular do Nordeste brasileiro.

Onde : Espaço Cultural Renato Russo

: Espaço Cultural Renato Russo Quando : até 20 de julho

: até 20 de julho Horário : terça a domingo, das 10h às 20h

: terça a domingo, das 10h às 20h Valor: gratuito

RECORD nas Cidades

O RECORD nas Cidades ocorrerá no Itapoã (DF) neste sábado (28). O evento terá prestação de serviços, artes e uma programação musical com rappers do Movimento Hip Hop do Paranoá, a cantora Negra Flowe e o grupo Pagodin.

Onde : Itapoã

: Itapoã Quando : sábado (28)

: sábado (28) Horário : 9h

: 9h Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

