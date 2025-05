Haddad deve ir à Câmara em junho para dar explicações sobre o aumento do IOF Alvo de oposicionistas, ministro da Fazenda tem agenda prevista para tratar temas econômicos Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve ir à Câmara no dia 17 de junho Valter Campanato/Agência Brasil (Arquivo)

Alvo de oposicionistas pelo aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá ser questionado pela estratégia na Câmara dos Deputados.

O ministro tem agenda prevista para reunião conjunta com as comissões de Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle, em 11 de junho. A data ainda não foi oficializada, mas é a prevista entre os colegiados, conforme apurou o R7.

A ida de Haddad estava indicada aos deputados antes das discussões ligadas ao IOF e deveria tratar temas econômicos gerais, além de propostas do governo ao Congresso, como a ampliação da faixa da isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

Os temas a serem levados por deputados em questionamentos ao ministro devem agora alcançar a situação do IOF, além da decisão do governo em contingenciar R$ 32,3 bilhões do Orçamento.

‌



O congelamento foi indicado como forma de respeitar a regra de gastos, em que as despesas da União não podem ser maiores do que os valores arrecadados. O aumento do IOF também foi apontado como uma forma de ampliar a arrecadação federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp