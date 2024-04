Com 60% do ideal para atender a demanda, Hemocentro de Brasília opera em situação de emergência Doações de sangue podem ser feitas sem agendamento até fim do mês; reservas dos tipos O+, O- e AB- estão em nível crítico

Demanda por plaquetas cresceu devido a dengue Demanda por plaquetas cresceu devido a dengue (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília - 22/12/2023)

O Hemocentro de Brasília enfrenta a queda do fluxo de doadores de sangue e opera com 60% do nível considerado ideal para atender a demanda da rede de saúde pública da capital do país e hospitais conveniados. A queda é observada desde o início do ano e se soma ao aumento da procura por necessidade de transfusões devido à dengue.

O Hemocentro cancelou a necessidade de agendamento até o dia 30 deste mês. Para doar, basta ir até a unidade hospitalar entre 14h e 18h. A necessidade é imediata para todos os tipos sanguíneos, mas o estoque de amostra dos grupos O+, O- e AB- estão em nível crítico.

Gerente de captação de doadores do Hemocentro, Kelly Barbi afirma que o órgão vai atuar com demanda espontânea para garantir a mobilização dos doadores. “Estamos vivendo uma epidemia de dengue com o número de casos aumentando vertiginosamente. Isso impacta o movimento dos doadores e impacta a demanda por transfusão de sangue, em especial de plaquetas”, afirma.

Um dos desafios é que as plaquetas têm validade de apenas cinco dias após a coleta. “Isso também é um fator alarmante, pois precisamos de um movimento maior para manter o estoque de plaquetas estável”, diz Kelly.

Pacientes com dengue

Cerca de 30% da demanda por plaquetas se referem a pacientes internados com dengue. Em fevereiro de 2023, foram feitas 2.316 transfusões de plaquetas no DF. Neste ano, o número chegou a 3,1 mil.

“Se você já é doador e ainda não veio recentemente, venha. Se você nunca doou, mas tem vontade de salvar vidas, agora é o momento. Convidamos todos aqueles que estão bem de saúde e atendem aos critérios”, diz Kelly.

O Hemocentro registra uma média de 127 doações diárias de sangue. O ideal é que haja 180 bolsas coletadas ao dia.

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Para quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.

Em caso de dengue, é preciso aguardar 30 dias após o fim dos sintomas para se candidatar à doação de sangue.Quem teve dengue hemorrágica deve esperar seis meses. Se você teve contato sexual com pessoas que tiveram dengue nos últimos 30 dias, também é preciso esperar 30 dias desde a última relação para a doação.

Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o fim dos sintomas. Quem teve Covid-19 precisa aguardar dez dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas. Se o quadro for assintomático, o prazo é contado da data de coleta do exame.