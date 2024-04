Homem invade casa de ex-companheira no DF, joga álcool nela e em bebê e ameaça atear fogo

Alto contraste

Mulher tinha medida protetiva contra o rapaz (Geovana Albuquerque/ Agência Brasília)

A Polícia Militar do DF prendeu neste domingo (14) um homem que invadiu a casa da ex-companheira e jogou álcool no corpo dela e em um bebê de 4 meses. O caso aconteceu em Ceilândia , no Distrito Federal. De acordo com o relato da mulher, ele teria ameaçado atear fogo nas vítimas . Ela tinha medida protetiva contra o agressor desde o ano passado, mas a Polícia afirma que a restrição foi expirada há pouco tempo.

Segundo a corporação, a mulher conseguiu escapar com o bebê em um momento de descuido do agressor. Ela encontrou policiais que estavam trabalhando na rua e denunciou o suspeito. No trajeto até a casa da vítima, os agentes encontraram o rapaz, que admitiu que só não incendiou as vítimas porque “não encontrou os fósforos”.

Ao chegarem na residência, os policiais encontraram faca, pedras e o recipiente de álcool usados pelo rapaz para ameaçar as vítimas. Durante a condução dos envolvidos à delegacia, o homem alegou que mataria a ex e o atual companheiro dela ao sair da prisão.

