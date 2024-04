Homem morre afogado em espelho d'água da Praça do Buriti, em Brasília

Alto contraste

Um homem de 35 anos morreu afogado neste domingo (31) no espelho d'água da Praça do Buriti, em frente ao Palácio do Buriti, em Brasília. O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) foi acionado por volta de 11h e encontrou o homem deitado com o rosto dentro da água a 3 metros da borda. O espelho d'água tem 40 centímetros de profundidade.

Os agentes retiraram a vítima de dentro da água e começaram a tentativa de ressuscitação, que seguiu por 20 minutos. Apesar dos esforços, os sinais vitais não foram restabelecidos e os bombeiros declararam a morte. O nome do homem não foi divulgado.

O CBMDF não soube informar as circunstâncias que levaram ao afogamento e nem quanto tempo ele ficou submerso.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar a ocorrência.