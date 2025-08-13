Homem protesta contra Moraes em frente ao STF: ‘Seu impeachment vai chegar’ Manifestante gritou ‘Fora Moraes’ e falou que o ministro ‘não sabe escrever’ Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem protestou contra o ministro Alexandre de Moraes em frente ao STF.

Gritou "Fora Moraes" e criticou suas habilidades de escrita.

Protesto ocorreu enquanto o Supremo confirmava Edson Fachin como novo presidente.

Posse de Fachin está agendada para 29 de setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um homem não identificado protestou contra o ministro Alexandre de Moraes na tarde desta quarta-feira (13) em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com gritos de “chega de tanta injustiça” e “seu impeachment vai chegar”, o homem chamou a atenção da segurança e de servidores do tribunal.

O homem também gritou “Fora Moraes” e falou que o ministro “não sabe escrever”. Ele ficou em frente à corte por, pelo menos, 40 minutos.

Homem protestou sozinho em frente ao STF Gabriela Coelho/R7 - 13.8.2025

O protesto começou no exato momento em que o Supremo, em votação simbólica, confirmou o nome do ministro Edson Fachin para assumir a Presidência da corte pelos próximos dois anos. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido como vice-presidente. A votação ocorreu de forma online.

A posse de Fachin como presidente está prevista para 29 de setembro, logo após o término do mandato de Barroso.

A eleição seguiu a tradição do tribunal, que respeita a ordem de antiguidade: o ministro mais antigo que ainda não exerceu a presidência é indicado para o cargo, e o segundo mais antigo assume a vice-presidência.

