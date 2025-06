Homem que abandonou 15 filhotes de cachorro é identificado pela Polícia Civil Nove filhotes foram deixados na Ponte Alta do Gama, no DF, e seis na feira do Pedregal, em Goiás Brasília|Do R7 19/06/2025 - 20h47 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três filhotes foram resgatados pela PCDF PCDF/ reprodução

O homem que abandonou 15 filhotes de cachorro foi identificado e localizado pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal). Ele vai responder pelos crimes de maus-tratos a animais, que tem pena prevista de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda de animais.

A polícia identificou o homem a partir de um vídeo que o flagrava abandonado os animais. Ele deixou nove filhotes em frente a uma escola pública na Ponte Alta do Gama e, depois, mais seis na feira do Pedregal, em Goiás.

Três dos filhotes foram resgatados pela PCDF e encaminhados para atendimento veterinário e cuidados adequados. A polícia destaca que casos como esse devem ser denunciados pelo 197.

Outro caso

Na segunda-feira (16), um outro homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais na Colônia Agrícola 26 de Setembro. No local, os agentes encontraram três cachorros da raça pitbull, que estavam confinados. Segundo a PCDF, dois apresentavam extrema magreza e ossatura exposta, e o terceiro exibia sinais de subnutrição crônica.

‌



Além disso, apesar de ter vasilhas de água, não tinha vestígio de alimentos. O homem alegou que alimentava os animais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp